ikel Arteta dit que ce que Mesut Ozil a réalisé à Arsenal est «incontestable» et ne sera pas endommagé, même s’il part ce mois-ci sans jouer à nouveau pour le club.

Cela signifie qu’Ozil pourrait quitter Arsenal sans avoir joué à un match pendant près d’un an, mais Arteta ne pense pas que cela devrait ternir l’héritage de l’Allemand au club, qui l’a vu remporter trois FA Cup et faire plus de 250 apparitions depuis son arrivée en 2013. Real Madrid pour 42,5 millions de livres sterling.

“Ce que Mesut a fait au club de football est incontestable et cela restera”, a déclaré Arteta.

«Ce n’est pas grave s’il joue deux matchs de plus, 10 matchs de plus ou aucun. Je pense que ce qu’il a fait est là pour les records, l’histoire du club et sa contribution, je pense que personne ne peut en discuter.

Si Arsenal devait décharger Ozil ce mois-ci, ce serait un coup de pouce majeur pour le club, qui tient à réduire l’équipe et la masse salariale.

Les deux joueurs suscitent l’intérêt des clubs italiens et pourraient obtenir des prêts avant de devenir agents libres cet été.

Arteta a travaillé avec le directeur technique d’Arsenal, Edu, pour élaborer un plan clair pour la fenêtre de transfert, mais l’Espagnol a admis que la pandémie de Covid-19 rend les choses difficiles.

“Pour être honnête, pour le moment, le marché est vraiment compliqué, la situation autour de chaque club n’est pas facile et faire avancer les négociations aussi est plus difficile parce que vous ne pouvez pas être face à face”, a déclaré Arteta.

«Vous ne pouvez pas voyager dans un autre pays et conclure un accord comme ça. Tout doit passer par le téléphone ou par Zoom.

«Cela affecte tout. Je pense que cela affecte les transferts, cela affecte financièrement, cela affecte aussi certains joueurs qui sont probablement ici et qui sont bloqués depuis un an.

«Maintenant, ils réalisent vraiment qu’ils doivent rentrer chez eux, ils ont besoin que leur famille soit heureuse, ils ont besoin que leur famille soit à côté d’eux.

«C’est un peu un mélange, mais les joueurs éprouvent des sentiments différents qui sont probablement nouveaux pour eux.

«C’est pourquoi je persiste à insister sur le fait que ce virus concerne également la santé mentale – pas seulement physiquement ce que vous ressentez. La santé mentale est une chose très importante et nous devons y prêter plus d’attention. »

Arsenal a fait sa première signature en janvier en faisant venir Omar Rekik de Hertha Berlin

Sur le terrain au moins, les choses s’améliorent pour Arsenal et ils entrent dans le match nul du troisième tour samedi à la recherche d’une quatrième victoire consécutive dans toutes les compétitions alors qu’ils commencent leur défense de la FA Cup.

«Nous allons aller après chaque compétition», a déclaré Arteta. «Nous sommes les détenteurs, nous devons défendre ce titre. Nous savons ce que cela signifie pour le club de football et l’histoire qui est liée à la FA Cup. C’est une grande compétition à jouer pour nous.

Arteta devrait apporter plusieurs changements à son équipe pour le match contre Newcastle, avec des jeunes tels que Eddie Nketiah et Joe Willock prêts pour les départs. Thomas Partey, blessé à la cuisse depuis début décembre, est en forme et pourrait également faire partie de l’équipe.