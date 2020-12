Ozil n’a pas été inclus dans les équipes de Premier League ou d’Europa d’Arsenal pour la première moitié de la saison 2020/21, ce qui signifie que le meneur de jeu de 350000 £ par semaine a regardé – et tweeté – de chez lui.

Mais alors qu’Arsenal a traversé son groupe Europa sans Ozil, sa forme nationale a été épouvantable avec huit défaites en 14 matches de championnat pour se classer 15e du tableau.

La défaite la plus récente a eu lieu à Everton samedi alors que les Toffees manquaient de vainqueurs 2-1, Arsenal améliorant ses performances mais manquant de réelle créativité ou puissance de feu – en particulier avec le capitaine Pierre-Emerick Aubameyang blessé.

Après le match, le spécialiste de Sky Sports Redknapp a déclaré que la situation actuelle d’Arsenal signifie qu’Arteta a besoin du vainqueur de la Coupe du monde, Ozil.

“Les gens ont discuté de la question de savoir si Arsenal devrait faire entrer Mesut Ozil … pour moi, c’est une évidence. Vous ne créez pas d’occasions. Est-ce que le manager a l’air faible de le ramener? Certains diront qu’il le ferait mais pas pour moi.

“Si vous créez des chances tout en perdant des matchs, je dirais bien sûr que vous n’êtes pas obligé de le faire entrer. Mais dans des matchs comme Burnley à la maison, où vous avez besoin de quelqu’un pour repérer une passe pour Aubameyang … Arteta a essayé pour faire une déclaration en ne le mettant pas dans l’équipe, mais il devrait prendre cela sur le menton et dire que cela n’a pas fonctionné.

“Ils devraient l’utiliser pendant qu’ils l’ont. Quel est le point? Être dans la position dans laquelle ils se trouvent sans Ozil n’a tout simplement pas de sens pour moi.”

Cependant, un autre expert de Sky, Graeme Souness, a averti que si Ozil revenait, cela pourrait coûter l’influence d’Arteta dans le vestiaire.

“J’imagine qu’Arteta aura parlé aux réalisateurs de la situation d’Ozil. Si vous ramenez Ozil maintenant, il revient à ses conditions. Arteta a pris une grande décision qu’il a prise par les réalisateurs.

“Tant qu’il est assis en dehors de l’équipe, sa valeur diminue et il est toujours payé beaucoup d’argent. Ils ont un actif décroissant. Ils vont examiner cette situation et remettre en question la décision.

“Est-ce qu’ils le ramènent? Il faut un vrai management humain car Mikel est impliqué dans son premier poste de management. Ce serait un travail difficile pour un manager expérimenté. Il a tout pour gérer cette situation et en sortir. avec son visage. Je ne suis pas si sûr [if Ozil should come back into the fold].

“Le joueur qui revient à ses conditions n’est jamais bon. Cela diminue sa crédibilité et certains joueurs dans ce vestiaire utiliseraient cela contre lui.” Ce dont Arsenal a besoin, ce sont des adultes qui peuvent nourrir certains des enfants. Je regarde ce groupe et je n’en vois pas beaucoup. “

“Ce dont Arsenal a besoin, ce sont des adultes capables de nourrir certains des enfants. Je regarde ce groupe et je n’en vois pas beaucoup.”

