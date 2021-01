N

Les nouveaux agents de la police métropolitaine apprendront «l’histoire culturelle» de la région de Londres qu’ils assureront dans le cadre d’une campagne de Scotland Yard visant à améliorer la façon dont elle traite les personnes de différents horizons.

Les recrues recevront également une formation sur les «expériences et les défis» de la région et subiront une «immersion dans la communauté locale» dans une tentative supplémentaire de les sensibiliser aux circonstances auxquelles elles seront confrontées.

Les mesures ont été annoncées aujourd’hui alors que le Met a également révélé qu’il devait commencer à enregistrer l’appartenance ethnique, le sexe et l’âge de tous les conducteurs arrêtés par la police pour lui permettre d’évaluer l’étendue de la disproportion et les raisons potentielles de celle-ci.

L’enregistrement de ces données, dans le cadre d’un programme pilote de six mois, a été motivé par des allégations selon lesquelles les Londoniens noirs sont injustement ciblés.

Aujourd’hui, cependant, le commandant du Met Kyle Gordon a déclaré que les réformes visaient toutes à faire en sorte que les officiers comprennent l’impact de leurs actions sur les Londoniens noirs en particulier.

Il a ajouté: «Nous voulons que toutes les communautés aient le même niveau de confiance en nous. Il est juste et approprié que nous soyons transparents et responsables dans l’utilisation de nos pouvoirs et ce projet pilote nous aidera à évaluer notre proportionnalité par rapport aux arrêts de véhicules. Notre travail est tout simplement de protéger toutes les communautés de Londres et de le faire avec professionnalisme et empathie.

Les groupes de surveillance communautaires auront également un accès renouvelé aux images de caméras portées sur le corps pour les aider à comprendre les actions de la police, tandis que les agents seront également formés aux «techniques de désescalade» pour minimiser les risques d’arrestation et de fouilles qui deviennent violentes.

Le maire Sadiq Khan a déclaré que l’enregistrement des données sur l’appartenance ethnique pour les arrêts de véhicules faisait partie d’un «plan d’action» de réformes qu’il avait élaboré et s’est félicité de l’annonce faite aujourd’hui par Scotland Yard.