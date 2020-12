UNE

Une couche de neige s’est installée dans l’Essex ce matin alors que des températures glaciales balayent le sud-est de l’Angleterre.

Vendredi matin, des scènes de cartes de Noël ont accueilli des résidents de régions telles que Colchester, Burnham et Maldon, alors que les températures chutaient à 1 ° C ou moins.

Le froid hivernal devrait s’étendre jusqu’à Londres, où le mercure devrait plonger à des creux de 3 ° C pendant la journée, mais «se sentir comme» 0 ° C, selon le Met Office.

Ses prévisionnistes ont émis un avertissement météorologique jaune pour de fortes pluies et de la neige sur des parties du sud-est jusqu’à 11 heures.

Cela suggère que la neige fondante et l’eau pourraient affecter les conditions de conduite et que les services d’autobus et de train pourraient être affectés.

Les utilisateurs de Twitter se sont déjà plaints du «chaos de la route» alors que les voitures rampent sur des routes glacées et sablées.

La police d’Essex a partagé une photo d’un de ses agents patrouillant sur les routes, avec la légende: «Le temps dehors est affreux!

Cependant, le temps le plus froid est prévu dans le nord-ouest de l’Écosse pendant la nuit où les températures pourraient plonger jusqu’à -10 ° C.

Le météorologue du Met Office Alex Burkill a déclaré que la «neige la plus importante» allait probablement tomber en Angleterre, en Cumbria et dans les Pennines – où certaines zones pouvaient voir jusqu’à 10 cm.

«C’est une quantité importante de neige, surtout au début de décembre», dit-il.

«Les mois les plus enneigés sont généralement un peu plus tard en hiver, janvier et février, et c’est aussi très tôt en décembre pour le moment.»

M. Burkill a ajouté que les conditions pourraient «assez facilement en faire la nuit la plus froide de l’année à ce jour».

Il est survenu alors que les résidents d’Édimbourg signalaient des «orages» aux petites heures du vendredi matin. Lorsque les orages se forment dans des conditions hivernales, ils peuvent parfois donner lieu à de fortes averses de neige, qui, avec le tonnerre et la foudre habituels, sont appelées «orages», selon le site Web du Met Office.