Dinburgh a été réveillé ce matin par une forte tempête alors que des conditions météorologiques extrêmes frappaient la ville écossaise.

Des résidents alarmés ont rapporté avoir entendu des franges “terrifiantes” qui “ressemblaient à des bombes qui explosaient” alors que le tonnerre et la foudre frappaient la zone.

Twitter était inondé de commentaires alors que les résidents demandaient ce qui se passait, la police étant obligée d’intervenir pour rassurer les gens sur le fait que c’était juste le temps.

Certains ont émis l’hypothèse que le bruit était causé par un «orage», un orage inhabituel avec de la neige tombant au lieu de la pluie.

L’ancien candidat du Great British Bake Off, Tom Hetherington, a déclaré: “Tout le monde à Edimbourg est réveillé par l’orage. Le tonnerre le plus intense que j’ai ~ jamais ~ entendu. On dirait littéralement que des bombes explosent.”

Un autre a déclaré: «Il s’est avéré que j’étais réveillé, alors il est sorti pour regarder la neige et s’est transformé en une expérience de mort imminente. Le timing était impeccable, en fait tremblant.

La tempête a même forcé la police écossaise à confirmer qu’elle avait dit au public de «ne pas s’alarmer» après avoir reçu des appels sur le tonnerre.

Les chutes de neige ont fermé le Queensferry Crossing, qui porte l’autoroute M90 ​​entre Édimbourg et Fife, dans les deux sens en raison de conditions météorologiques défavorables.

De la neige a également été vue ce matin à Colchester, dans l’Essex, avec des voitures se déplaçant lentement sur les routes principales en raison de la mauvaise visibilité.

Il survient alors que certaines régions du nord devraient continuer à voir de la «neige importante» au cours des 24 prochaines heures, tandis que certaines régions pourraient connaître les températures nocturnes les plus basses de l’année.

Le Met Office a averti que les températures glaciales pourraient également provoquer des averses sous forme de grésil ou de neige dans certaines parties du Pays de Galles et du sud de l’Angleterre, telles que le Wiltshire et le Hampshire.

Un certain nombre d’avertissements jaunes pour la glace et la neige ont été mis en place pendant la nuit dans de vastes zones d’Écosse et d’Irlande du Nord et s’étendent jusqu’au Yorkshire du Nord.

Le temps le plus froid est toujours prévu dans le nord-ouest de l’Écosse pendant la nuit, où les températures pourraient chuter à moins 10 ° C (14 ° F).

Alex Burkill, météorologue au Met Office, a déclaré que la «neige la plus importante» allait probablement tomber en Angleterre, en Cumbria et dans les Pennines – où des zones au-dessus de 400 m pouvaient voir jusqu’à 10 cm.

«C’est une quantité importante de neige, surtout au début de décembre», dit-il. «Les mois les plus enneigés sont généralement un peu plus tard en hiver, janvier et février, et c’est aussi très tôt en décembre pour le moment.»

M. Burkill a ajouté que les conditions pourraient «assez facilement en faire la nuit la plus froide de l’année à ce jour».

La température la plus froide précédente cette année a été enregistrée à Balmoral, en Écosse, en février, où le mercure a chuté à moins 10,2 ° C (13,6 ° F).

Le Met Office a déclaré que le week-end verrait un temps plus clément et même un peu de soleil.

Il a ajouté que les températures de la semaine prochaine seraient inférieures à la température annuelle moyenne, qui est généralement d’environ 7 à 9 ° C (45 à 48 ° F).