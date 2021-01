T

La nouvelle année a été inaugurée par le gel généralisé et le brouillard verglaçant alors que les températures ont plongé sous le point de congélation pendant la nuit.

Le mercure devrait chuter aussi bas que moins 4 ° C (24,8 ° F) dans le sud de l’Angleterre au petit matin, tandis que des averses hivernales sont attendues dans certaines parties du Royaume-Uni.

À mesure que le pays se réveillera, dans les régions méridionales, des plaques de brouillard verglaçant se reformeront, tandis que d’autres régions verront un ciel plus brillant.

Le prévisionniste Clare Nasir a déclaré: «Ce sera un début d’année très froid dans les régions du sud et assez trouble alors que le brouillard persiste.

«Ce sera une journée froide, en particulier dans le Sud où nous ne verrons probablement pas le soleil.

“Des cieux plus clairs dans l’ouest de l’Écosse, la ceinture centrale, vers le nord-ouest de l’Angleterre, et des endroits abrités de l’Irlande du Nord ainsi que du Pays de Galles en voyant un ciel plus lumineux.”

Un avertissement de glace du réveillon du Nouvel An couvrant la majorité du Devon et de Cornwall, pour les automobilistes sur la M5 confrontés à des conditions d’arrêt, reste en vigueur jusqu’à 9 heures du matin.

Quelque 23 avertissements d’inondations – ce qui signifie que des inondations sont attendues – étaient en vigueur dans des parcelles dans le sud et le sud-est de l’Angleterre.

Au cours du week-end, la vague de froid se poursuivra avec “des gelées nocturnes localement sévères, en particulier dans le Nord”, a déclaré le Met Office, ajoutant qu’il y aurait des averses hivernales dans les régions de l’est.

Les forces de police dans les zones touchées par la glace et la neige ont exhorté les automobilistes à ne voyager que si nécessaire, les équipages ayant assisté à plusieurs collisions.

Le porte-parole de RAC Breakdown, Simon Williams, a déclaré: «Nous exhortons vivement les conducteurs à faire preuve de prudence le jour du Nouvel An avec un risque élevé de neige et de glace sur les routes.

«Le message pour ceux qui doivent conduire est d’ajuster leur vitesse en fonction des conditions et de laisser une distance d’arrêt supplémentaire afin que 2021 ne commence pas par une bosse indésirable et une réclamation d’assurance.

“La neige et la glace sont de loin les conditions de conduite les plus difficiles, donc si elles peuvent être évitées, c’est probablement la meilleure politique.”

Cela vient après que le dernier jour de 2020 a apporté des conditions extrêmement froides pour une grande partie du Royaume-Uni et plus de neige – avec un minimum de moins 7,5 ° C (18,5 ° F) enregistré à Topcliffe, près de Thirsk dans le Yorkshire du Nord.