S

maintenant, des averses et du brouillard verglaçant devraient balayer le Royaume-Uni dans les prochains jours, avec des avertissements de temps violent couvrant la majeure partie du pays.

Les conditions hivernales seront provoquées par un «banc de pluie» dans les premières heures avec de la neige sur le chemin plus tard jeudi, a déclaré la météorologue du Met Office Clare Nasir.

Des températures de congélation allant de 0 ° C à Londres à -10 ° C dans les vallées du Pays de Galles sont prévues pendant la nuit, atteignant entre 2 et 5 ° C pour la plupart des endroits au Royaume-Uni pendant la journée.

Des alertes jaunes pour la neige et la glace susceptibles de causer des surfaces glissantes et des perturbations des déplacements sont en place pour l’Écosse jusqu’à minuit mercredi. Et pour l’Irlande du Nord, le même avertissement est en place jusqu’à 9 heures jeudi matin.

Du jeudi après-midi au vendredi matin, un avertissement jaune de glace couvre le nord et l’ensemble des côtes est et ouest de l’Angleterre et du Pays de Galles. Seule une petite partie des zones du centre-sud sont exemptes d’alertes du Met Office.

L’Agence pour l’environnement a également émis quatre avertissements d’inondation pour l’île de Sheppey, Kings Lynn, Peterborough et la rivière Derwent dans le Yorkshire.

Une trentaine d’alertes, pour des zones où des inondations sont possibles, sont également dispersées à travers l’Angleterre.

Aucun avertissement de crue des eaux n’a été mis en place pour l’Écosse, le Pays de Galles ou l’Irlande du Nord mercredi soir.

Des chutes de neige sont attendues dans la moitié nord de l’Écosse jeudi, avec une profondeur de 1 à 2 cm couvrant les basses terres, et jusqu’à 10 cm devraient tomber dans les zones à plus de 300 m au-dessus du niveau de la mer.

Mme Nasir a déclaré: «Méfiez-vous des plaques de brouillard verglaçant (et) du risque de glace en premier lieu.

“Cependant, tout au long de la matinée, nous verrons des cieux plus clairs pour les régions du sud de l’Angleterre et du Pays de Galles.”

Les services d’ambulance ont exhorté les gens à planifier leur voyage avant le départ et à se réchauffer pour alléger les pressions sur les services d’urgence.

Le risque de temps glacial et d’averses hivernales devrait persister jusqu’à vendredi, avec un temps plus nuageux et plus doux venant du nord et des plaques de soleil à travers le pays.

Un avertissement météorologique jaune pour la neige est en place pour le nord-est de l’Écosse de minuit jeudi à midi vendredi, et un avertissement de glace couvre le Pays de Galles et une grande partie de l’Angleterre à l’exception de certaines régions du centre et du sud jusqu’à 11 heures vendredi.