Evere météo devrait frapper le Royaume-Uni cette semaine alors que la tempête Christoph pourrait provoquer des inondations importantes dans certaines régions du pays.

Les prévisionnistes ont émis un avertissement météorologique orange pour mardi et mercredi pour le centre du nord de l’Angleterre.

L’avertissement indique qu’il existe un «danger de mort» en raison des eaux de crue rapides ou profondes et «de bonnes chances que certaines communautés soient coupées par des routes inondées».

Jusqu’à 70 mm devraient tomber dans les zones autour de Manchester, Leeds et Sheffield, en particulier dans le nord du Peak District et dans certaines parties du sud des Pennines, 200 mm pourraient être possibles.

«Cette pluie tombe sur un sol très humide et nous sommes donc très préoccupés par le fait que ce soit une situation très volatile et nous nous attendons à ce que des inondations importantes se produisent à cause de ce temps», a averti Catherine Wright, directrice exécutive par intérim de la gestion des risques d’inondations et côtières. à l’Agence de l’environnement.

Les conseils se préparent à d’éventuelles évacuations en cas d’avertissement d’inondation grave.

Lorsqu’on lui a demandé combien de maisons pourraient être touchées, Mme Wright a déclaré: «Nous ne saurons pas exactement ce qui se passera tant que l’eau n’aura pas touché le sol, mais c’est le moment d’agir et d’être prêt et préparé pour cette inondation si elle se produit.

(PA)

«Nous savons que la pluie arrive, nous connaissons globalement les zones qui nous inquiètent, mais il est trop tôt pour dire exactement où la pluie tombera et combien d’inondations elle provoquera.»

Elle a déclaré que l’Agence pour l’environnement travaillera avec les autorités locales pour aider aux efforts d’évacuation si un avertissement d’inondation grave était émis.

«Si vous avez besoin d’évacuer, cela est autorisé dans les règles Covid du gouvernement», a-t-elle ajouté.

Une alerte de pluie jaune est également en place pour la plupart du nord de l’Angleterre et du Pays de Galles de mardi à mercredi, avant que la majeure partie du Royaume-Uni ne soit mise en garde jeudi.

(

Inondations à York, dans le Yorkshire, après que la rivière Ouse a éclaté ses rives

/ PA)

Un avertissement météorologique jaune pour la neige et la glace est également en vigueur, s’étendant de Dundee à Elgin et jusqu’à la côte est de l’Écosse de mercredi après-midi à jeudi midi.

Ros Jones, maire de Doncaster, a déclaré qu’un «incident majeur» avait été déclaré au niveau du Yorkshire du Sud en prévision d’une inondation potentielle.

Dans un tweet, Mme Jones a déclaré que des protocoles d’urgence avaient été instaurés dimanche et fonctionneraient parallèlement à la réponse Covid de la région – le conseil et les agences partenaires surveillant la situation.

Elle a déclaré: «Je ne veux pas que les gens paniquent, mais des inondations sont possibles, alors soyez prêt.»

Pendant ce temps, l’Agence pour l’environnement a émis neuf avertissements d’inondation couvrant certaines parties du Yorkshire, du Cambridgeshire et du Lincolnshire, avec 90 autres alertes d’inondation.

Mme Wright a exhorté les gens à s’inscrire au service d’alerte aux inondations pour recevoir des mises à jour, ajoutant: «Si vous recevez une alerte d’inondation, c’est le moment de préparer, de mettre les fournitures médicales et les documents d’assurance dans un sac que vous pouvez emporter avec vous.

«Si vous recevez un avertissement d’inondation qui signifie que vous risquez une inondation imminente, veuillez donc mettre vos biens précieux à l’étage de votre maison et être prêt à couper votre alimentation en eau, en électricité et en gaz.»

Sur la gravité de l’impact de la tempête Christoph, Mme Wright a déclaré: «Nous avons vu beaucoup de temps pluvieux, l’hiver dernier a été particulièrement humide, et nous nous attendons à de gros totaux de précipitations sur ce temps.

“Mais le problème particulier est que la pluie tombera pendant un temps considérable sur un sol très humide et cela rend la situation très volatile et il est très important que les gens se préparent à ce temps.”

Elle a déclaré que l’Agence pour l’environnement déploierait des pompes, des barrières et d’autres équipements, tandis que l’ouverture des réservoirs de stockage des inondations est en cours de préparation.

Highways England a conseillé aux conducteurs de faire très attention sur les autoroutes et les grandes routes A et de se préparer avant de se lancer dans des trajets essentiels.

Jeremy Phillips, responsable de la sécurité des usagers de la route chez Highways England, a déclaré: «La plupart d’entre nous ralentissent déjà dans la neige, la glace ou le brouillard, mais quand il pleut, nous considérons que c’est normal, alors n’adaptez pas notre conduite.

«La pluie fait qu’il est plus difficile pour les pneus d’adhérer à la route et plus difficile pour les conducteurs de voir devant, ce qui augmente considérablement les chances d’être impliqué dans une collision.»