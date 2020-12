S

torm Bella est sur le point d’apporter de violents coups de vent et de fortes pluies au Royaume-Uni, car plus de 1 300 ménages du Bedfordshire ont été invités à quitter leurs maisons en raison des risques d’inondations.

La police du Bedfordshire a «fortement exhorté» les résidents vivant près de la rivière Great Ouse dans le nord du Bedfordshire à chercher un autre logement le jour de Noël.

Le surintendant Steve Ashdown, qui dirige l’intervention, a reconnu que le moment de l’évacuation n’était pas idéal. Mais il a averti les habitants du Bedfordshire que le risque pour leur bien-être était «important».

“La rivière est actuellement à des niveaux élevés et nous prévoyons une inondation importante d’ici 20 heures ce soir”, a-t-il déclaré dans une vidéo sur Twitter.

«Si vous avez reçu l’un de ces avis hier soir, vous vous trouvez dans l’une de ces propriétés qui sont les plus exposées à cette inondation. Nous vous encourageons à partir si vous pouvez le faire en toute sécurité, dès que vous êtes en mesure de le faire. ”

Le surintendant Ashdown a demandé aux résidents capables de quitter leur domicile de le faire de manière «sans danger pour Covid» si possible.

(

Le personnel des services d’incendie et de sauvetage du Bedfordshire travaille lors de l’évacuation des résidents au milieu des inondations dans le Bedfordshire

/ Service d’incendie et de sauvetage du Befordshire via REUTERS)

Il leur a recommandé de se rendre à un seul endroit et d’y rester jusqu’à ce qu’il soit sûr de revenir dans les prochains jours.

Le Bedfordshire Fire Control a déclaré que ses équipages avaient sauvé neuf personnes et trois chiens d’une propriété «gravement» inondée à Harrold le matin de Noël.

Le Met Office a déclaré que 15-25 mm tomberaient probablement au Pays de Galles et dans le sud-ouest de l’Angleterre, et jusqu’à 40-60 mm sur certaines collines.

De nouvelles pluies sont attendues dimanche et lundi et le Bedfordshire est l’un des trois sous un avertissement d’inondation sévère, ce qui signifie un danger pour la vie, avec le site de caravane Cogenhoe Mill et Billing Aquadrome Holiday Park, tous deux sur la rivière Nene dans le Northamptonshire.

Bella, qui suit des conditions relativement calmes et froides à travers le Royaume-Uni vendredi et des chutes de neige tôt le matin enregistrées dans certaines régions, a conduit le Met Office à émettre un avertissement de vent orange, qui prévient que le voyage pourrait être perturbé, pour certaines parties du sud du Pays de Galles et du sud. L’Angleterre samedi.

Pendant ce temps, un avertissement de vent jaune pour l’ensemble de l’Angleterre et du Pays de Galles ainsi que l’extrême sud de l’Écosse a également été émis et sera en vigueur à partir de 15 heures le lendemain de Noël.

(

Le personnel des services d’incendie et de sauvetage du Bedfordshire travaille dans les eaux de crue dans le Bedfordshire

/ Service d’incendie et de sauvetage du Bedfordshire via REUTERS)

En plus des vents forts, le Met Office a déclaré qu’une période de fortes pluies affectera les zones ouest et sud le lendemain de Noël.

Un avertissement jaune pour la pluie a été émis samedi pour certaines parties de l’Écosse, du Pays de Galles et une grande partie du nord et du sud-ouest de l’Angleterre, y compris des zones où il y a déjà eu des inondations dues aux récentes averses.

En Irlande, Met Eireann a émis un avertissement de vent et de pluie jaune de statut national, en vigueur jusqu’à 4 heures du matin dimanche.

À 5 heures du matin, l’Angleterre a 78 avertissements d’inondation et 99 alertes d’inondation, deux avertissements d’inondation et cinq alertes d’inondation sont en vigueur au Pays de Galles, et sept avertissements et 13 alertes ont été émis par la Scottish Environment Protection Agency.

Reportage supplémentaire de PA Media.