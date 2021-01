T

Le Royaume-Uni a enregistré mardi sa température la plus froide depuis février 2019 après que le mercure ait chuté à moins de -12 ° C en Écosse.

Le Met Office a déclaré au Evening Standard qu’une température de -12,3 ° C avait été enregistrée mardi soir au Loch Glascarnoch, près d’Inverness, ce qui en faisait la température minimale la plus basse depuis le 3 février 2019 lorsqu’une température de -12,7 ° C a été enregistrée à Cromdale, dans le Highlands écossais.

La température la plus basse enregistrée en 2020 était de -10,2 ° C à Dalwhinnie en Écosse le 30 décembre.

Mais 2019 s’est avérée être une année plus froide, avec une température encore plus basse de -15,4 ° C enregistrée à Braemar le 1er février 2019.

Cela survient alors que le Met Office a reçu des rapports de neige tombant sur les parties les plus élevées de la M25 et de la M26.

«Veuillez faire très attention lors de ces voyages essentiels», a tweeté le Met Office mercredi matin.

Les utilisateurs de médias sociaux se sont rendus sur Twitter pour partager des photos de chutes de neige dans des régions telles que Biggin Hill à Londres.

Le Met Office a prévu un temps plus hivernal pour le reste de la semaine.

Les prévisionnistes ont prédit que la vague de froid affectant une grande partie du Royaume-Uni devrait se poursuivre, les températures devant rester légèrement inférieures à la moyenne la semaine prochaine.

Les températures resteront à un chiffre à travers le Royaume-Uni dans les prochains jours, avec de la pluie, du grésil et de la neige attendus dans certaines parties.

La porte-parole du Met Office, Nicola Maxey, a déclaré à l’agence de presse PA: «Cette vague de froid durera certainement cette semaine et la semaine prochaine, même si nous devrions voir un peu de reprise des températures dès que nous commencerons la semaine prochaine.

«Au moment où nous arrivons à vendredi, nous commençons à voir la possibilité que les choses se réchauffent un peu, mais nous cherchons toujours à 3C ou 4C pour Londres, avec des zones isolées peut-être voir 6C.

Leeds verra des températures autour de 4 ° C, tandis que certaines parties de l’Écosse resteront proches de zéro pendant la journée.

Mme Maxey a poursuivi: «Les températures sont un peu inférieures à la moyenne de janvier. Je pense que lorsque nous arriverons au milieu du mois, nous verrons probablement ces températures se rapprocher de la moyenne pour ce genre d’année.

Des pluies persistantes sont attendues dans le sud-est, avec entre 0,2 et 0,6 pouce devant tomber sur deux jours.

Certaines régions du Royaume-Uni peuvent également voir du grésil et de la neige, même si elles resteront en grande partie sur des terrains plus élevés.

Mme Maxey a déclaré: «Nous pouvons voir l’étrange averse vers des niveaux plus bas, en particulier dans le nord-est, peut-être le nord-ouest selon le jour que vous regardez, mais certainement toute neige à des niveaux inférieurs sera vraiment transitoire et non. durent très longtemps.