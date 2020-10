H

De fortes pluies et des vents violents vont frapper Londres aujourd’hui et balayer le pays avec un risque d’inondations à l’échelle nationale et de perturbation des déplacements, a déclaré le Met Office.

Les prévisionnistes ont déclaré que toutes les régions du Royaume-Uni seraient touchées par un temps pluvieux alors que la tempête Aiden se déplaçait de l’ouest – mettant en péril toutes les célébrations d’Halloween favorables aux coronavirus.

Certaines des conditions défavorables ont été causées par les restes de l’ex-ouragan Zeta, qui a frappé la côte du golfe d’Amérique plus tôt cette semaine.

Plusieurs avertissements jaunes pour la pluie – couvrant l’Irlande du Nord, une grande partie de l’Écosse, du Pays de Galles et certaines parties de l’ouest de l’Angleterre – sont entrés en vigueur à partir de minuit.

(

Conditions orageuses en Irlande

/ PA)

Des averses frapperont Londres vers midi et se poursuivront en début d’après-midi. La pluie recommencera aux premières heures du matin et se poursuivra tout au long de dimanche jusqu’au début de soirée.

Les températures ne dépasseront pas 16 ° C tout au long du week-end.

Des rafales de vent allant jusqu’à 39 mph sont prévues aujourd’hui à Londres et jusqu’à 42 mph demain.

La visibilité devrait être bonne – de nombreux Londoniens pourront voir la Blue Moon de ce soir.

Le météorologue en chef adjoint du Met Office, Martin Young, a déclaré: «Alors que les fortes pluies et les vents violents de la tempête Aiden balaient vers l’est samedi, un autre système suit rapidement dimanche qui contient les restes de l’ex-ouragan Zeta, apportant de nouvelles pluies abondantes et des vents violents.

«Étant donné que cela tombe sur un sol déjà saturé après un mois d’octobre humide, il y a un risque accru d’inondations dans certaines zones d’alerte.

«Nous exhortons les gens à garder un œil attentif sur les prévisions, les alertes d’inondation et les avertissements dans leur région.»

Les précipitations prévues tout au long de samedi devraient être de 20 à 40 mm dans les zones les plus basses, tandis que les zones vallonnées pourraient voir de 40 à 60 mm, a déclaré le Met Office.

Un autre avertissement jaune pour la pluie couvrant le Pays de Galles et le nord-ouest de l’Angleterre est en vigueur de 18 h 00 dimanche à 6 h 00 lundi, et avertit que certaines communautés pourraient être coupées par des eaux de crue rapides et profondes.

Des vents très forts pourraient affecter le nord-ouest de l’Écosse entre midi et 21 heures dimanche, y compris les possibilités de coupures de courant et de retards pour les véhicules à hauts côtés et les transports en commun.