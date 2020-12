O

Ce n’est pas surprenant cette année que les déclarations de beauté audacieuses ont manqué sans surprise.

Avec les monticules de masques qui envahissent nos visages et les points de stress qui ne disparaissent tout simplement pas, nous nous sommes davantage appuyés sur les vertus des soins efficaces que sur le maquillage expérimental.

Mais c’est la saison pour devenir plus grande, plus audacieuse et plus lumineuse, et cette règle doit être appliquée à votre maquillage ainsi qu’à votre mode festive. Une période de vacances socialement exilée n’est tout simplement pas une excuse viable pour lésiner sur un maquillage amusant pour les yeux.

Alors que ce Noël se passera sans la fête des jours de halcyon d’autrefois, essayons plutôt d’embrasser nos yeux dans des boules disco de paillettes ou des halos de doublure dorée dans le but d’imiter les sensations pétillantes de la fête.

Après tout, si nous avons appris quelque chose de l’année du port du masque, n’est-ce pas le pouvoir du «smize» inventé par Tyra Banks? Le scintillement séduisant des yeux qui rend même le masque facial le plus ennuyeux plus intéressant?

Quelle meilleure façon d’encadrer un smize qu’une couche saine de mascara allongeant les cils, ou une série saturée de balayages sur nos paupières dans une teinte mate et timide (bonjour, Charlotte Tilbury Bella Sofia palette)? Selon John Lewis & Partners, les ventes de mascara en décembre ont augmenté cette année de 58% et le maquillage des yeux de 19%. Une coïncidence? Je crois que non.

Le message est clair. Il est temps de parer vos yeux de la même manière que vous avez décoré les salles. Allez grand ou rentrez chez vous.

Si vous vous sentez comme un adulte compétent dans tous les autres domaines de votre vie mais que vous échouez dans l’arène du smoky eye, n’ayez pas peur. Nous avons rassemblé les conseils de toutes sortes de créateurs du maquillage pour simplifier leurs routines pour les yeux festives et les trois (oui, seulement trois!) Produits qu’ils utilisent.

Diamants éblouissants

“Pour moi, les looks festifs sont avant tout une question d’éclat. Même si nous ne faisons pas la fête comme nous en sommes habitués, des produits comme la Palette de Pops in Dazzling Diamonds de Charlotte ‘Tilbury sont parfaits pour un smokey eye de fête. Le diamant étincelant -des nuances inspirées rendent instantanément vos yeux plus brillants et plus fascinants, même lors d’un appel Zoom ou FaceTime. Vous pouvez utiliser les nuances comme les surmatelas pour fard à paupières pour personnaliser votre look, ou les utiliser toutes ensemble pour créer un effet chatoyant d’un autre monde.

Je concentre les tons dorés chatoyants au centre de la paupière pour rendre les yeux plus grands et plus brillants, et j’utilise la nuance de fumée de diamant noir pour définir la ligne des cils et le coin extérieur. Ensuite, j’aime toujours porter un film félin pour allonger et souligner la forme de mes yeux, et un favori est Rock n Kohl de Charlotte Tilbury dans Bedroom Black – il glisse comme un rêve mais une fois qu’il est allumé, c’est allumé!

Oeillères Byredo

Cette année a marqué une première pour la centrale de parfum suédoise Byredo, qui a lancé sa première ligne de maquillage cet automne en collaboration avec la maquilleuse approuvée par Rihanna, Isamaya Ffrench.

«Un smoky eye graphique ailé est mon go-to pour la soirée», déclare Mona Leanne, maquilleuse principale de Byredo, dont le choix est l’eyeliner Technical Black de la marque. «J’aime presser le pigment métallique Sciomancer sur une crème noire polie pour ajouter de la dimension et une touche de couleur. Pour plus de définition, j’ajoute un liner liquide graphique.

Pluie mauve

“Pour moi, le violet est la meilleure couleur pour les yeux festive et peut être étonnamment flatteur – en particulier sur les peaux plus foncées et olive”, déclare la maquilleuse Crystabel Riley. “J’adore le crayon pour les yeux Inika Organic Certified Organic en Purple Minx à mettre dans le ligne de flottaison et tirez pour faire une forme féline. Ensuite, je contourne l’œil avec RMS Cream Eye Polish dans Seduce, un brun terreux mais toujours très réfléchissant.

More-is-more metallics

«Je commence généralement par les sourcils car ils encadrent le visage et me donnent une indication de la forme et de l’allongement du regard des yeux», explique la maquilleuse londonienne Hadeel Tal. «J’applique Makeup Revolution Eye Chrome in Life all sur l’œil légèrement comme base, puis en fonction de la couleur sombre que je veux du look, j’utiliserais le stylo Rodial Smokey Eye Pen en noir ou en marron le long de la ligne des cils et appliquerais des taches vers le haut et vers l’extérieur.

«Ensuite, j’utilise la palette de fards à paupières XX Revolution MetaliXX Gold Crush. J’applique la teinte la plus foncée sur la zone où j’ai appliqué l’eyeliner pour l’intensifier et je passe aux teintes moyennes pour créer une forme d’oeil de plus en plus large. Enfin, j’applique le surligneur dans le coin interne de l’œil et sur l’arcade sourcilière pour créer une illusion de lifting des sourcils.

“Pour compléter le look plus-est-plus métallique, j’ajoute ensuite de copieuses couches de mascara Rodial Lash Lift pour donner beaucoup de volume!”

Tout ce qui brille

«Je pense que c’est la saison idéale pour jouer avec des formes, des textures et des couleurs que vous pourriez ne pas habituellement», déclare la maquilleuse Rebecca Wordingham.

“L’œil festif ultime doit être métallique, si vous êtes vraiment courageux, ajoutez des paillettes. Les doublures, les recourbe-cils et le mascara doivent être en main et les cils appliqués.

«Pour toutes les paillettes et le glamour, j’aime vraiment la palette de pierres précieuses Aether Beauty Crystal, non seulement les ombres sont incroyablement crémeuses et nourrissantes sur la peau, mais les produits sont rehaussés de cristaux et d’un emballage zéro déchet. Les palettes sont somptueuses et hautement pigmentées. , couleurs métalliques. J’aime jouer avec plusieurs couleurs, pour une densité de couleur ultime, appliquez avec vos doigts. J’adore ajouter une couleur plus claire dans le coin de l’œil, près du canal lacrymal.

“Le liner liquide peut changer complètement la forme de vos yeux, pour un eye-liner profondément pigmenté et durable, j’utilise récemment Pat McGrath Labs Perma Precision Liner. Si vous n’êtes pas sûr de la ligne, afin de créer la forme féline parfaite, ou si vous vous inquiétez de la symétrie , pourquoi ne pas tracer une ligne de guidage avec un khôl doux qui s’enlève facilement avec une brosse propre. Une fois que vous en êtes satisfait, ajoutez le liner liquide. “