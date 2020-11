B

ritain deviendra une «risée» si Crossrail doit être mis sous silence en raison d’une crise financière non résolue, a averti aujourd’hui le commissaire des transports de Londres.

Dans une intervention furieuse, Andy Byford a déclaré qu’il serait «inadmissible» et «de la folie» s’il était forcé de mettre la ligne de chemin de fer longtemps retardée dans des boules de naphtaline si un dernier 275 millions de livres ne pouvait pas être obtenu du gouvernement d’ici la fin de la semaine. .

Le commissaire de Transport for London a utilisé une interview avec l’Evening Standard pour exposer en termes clairs le risque pour le projet – malgré des signes encourageants selon lesquels il reste sur la bonne voie pour enfin s’ouvrir au premier semestre 2022.

Dans une interview sans restriction, M. Byford a déclaré qu’il y avait une «fuite des cerveaux» des entrepreneurs quittant le projet parce qu’ils craignaient de ne pas être payés à long terme.

Il a déclaré que Crossrail avait perdu la capacité juridique de conclure de nouveaux contrats parce que le gouvernement n’avait pas réussi à garantir la dernière tranche de son financement.

Un dernier versement de 1,1 milliard de livres sterling est nécessaire pour achever Crossrail, qui sera connue sous le nom de ligne Elizabeth lors de son ouverture.

M. Byford a déclaré que la Greater London Authority avait accepté de fournir 825 millions de livres sterling en utilisant efficacement ses pouvoirs d’emprunt au maximum, mais que le Trésor était nécessaire pour fournir le reste de 275 millions de livres sterling et s’assurer que Crossrail avait «l’autorité financière» via une «lettre de confort». à elle et à la GLA.

M. Byford a déclaré que “la Grande-Bretagne deviendra une risée si nous bloquons la ligne Elizabeth” et a déclaré qu’à moins que les garanties financières ne soient reçues avant la fin de la semaine, il devrait commencer à fermer la ligne. «Cette semaine, pour moi, c’est le jour J», dit-il. «Nous devons y parvenir cette semaine.»

Initialement dû à avoir été ouvert par la reine en décembre 2018, plusieurs retards, y compris un arrêt des travaux pendant la première vague de covid signifient que la section centrale de Crossrail reliant Abbey Wood et Paddington via Canary Wharf et Liverpool Street ne devrait pas ouvrir avant le premier semestre. de 2022.

Un parcours complet de Reading et Heathrow à Shenfield et Abbey Wood n’est pas attendu avant 2023.

Le coût total de Crossrail est passé de 14,8 milliards de livres sterling à plus de 19 milliards de livres sterling, une fois que 1,1 milliard de livres supplémentaires – qui avait été affecté avant que M. Byford prenne le contrôle global de la ligne en octobre – soit ajouté.

Les 1,1 milliard de livres sterling résultent de 750 millions de livres sterling de dépenses supplémentaires précédemment identifiées cette année comme étant nécessaires pour Crossrail, plus 350 millions de livres sterling liés au report de sa date d’ouverture révisée (maintenant abandonnée) de l’automne 2021 au premier semestre 2022.

M. Byford a déclaré que le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, avait apporté son soutien et que l’on ne savait pas si le chancelier Rishi Sunak confirmerait le «delta» final du financement de Crossrail lors de l’examen complet des dépenses de cet après-midi. «Le secrétaire d’État a été formidable», a déclaré M. Byford.

Mais il a ajouté: «Si nous ne faisons pas attention, nous arracherons la défaite aux mâchoires de la victoire. Nous sommes dans une si bonne situation en ce moment, ce serait de la folie d’arrêter.

«Le vrai problème à l’heure actuelle est que, bien que nous ayons encore des liquidités – nous ne sommes pas sur le point de manquer d’argent réel – nous n’avons absolument aucune« autorité financière ». Si vous n’avez pas le pouvoir financier de faire les choses, c’est un vrai problème.

«Je suis d’accord avec le maire, quand il a dit que c’était« l’accord du siècle ». Le Trésor devrait nous mordre la main pour prendre cela. Sur ces 1,1 milliard de livres, et gardez à l’esprit que TfL et le ministère des Transports sont co-sponsors, la GLA… a identifié un moyen de financer 825 millions de livres. C’est la part du lion. »

(

Homme au masque: Andy Byford en patrouille Covid à la gare de Waterloo

/ TfL)

Il a dit qu’il était «absolument entendu» que lorsque TfL a pris la responsabilité globale de la dernière étape de Crossrail «l’argent suivrait peu de temps après». Cependant, il n’a pas été inclus dans le deuxième plan de sauvetage gouvernemental de TfL convenu il y a plusieurs semaines.

Le chancelier n’a pas mentionné Crossrail aux Communes aujourd’hui, mais la stratégie nationale d’infrastructure, qui accompagnait l’examen des dépenses d’aujourd’hui, a déclaré: «Le gouvernement continue de résoudre les problèmes de capacité dans la capitale, en finançant l’achèvement de Crossrail, mais a convenu que Transport for Londres arrêtera le développement sur Crossrail 2. »

Le mois dernier, M. Byford a promis que Crossrail ouvrirait en 2022 comme prévu et sans autre recours aux fonds publics.

Il a déclaré que des trains étaient actuellement testés dans la section centrale, dont six circulaient à proximité les uns des autres, pour tester le système de signalisation. Ce nombre passera bientôt à huit trains en «formation d’escadron» – la signalisation étant effectuée pour la première fois depuis le centre de contrôle de Romford.

Il a fait appel à deux experts avec lesquels il a travaillé à Toronto pour accélérer les plans et terminer les stations telles que Farringdon et Paddington. Il y a aussi l’espoir que Bond Street et Whitechapel, les deux «retardataires», seront également prêts pour l’éventuelle ouverture royale.

«Mon point de vue est qu’ouvrir signifie ouvert», a déclaré M. Byford. «Je ne veux pas« non-stop »une station. Je ne veux pas que nous devions distraire la reine ou dire “ ne lève pas les yeux ” parce que nous n’allons pas nous arrêter [at Bond Street]. »

L’objectif est que l’essai complet des trains commence le 29 mars de l’année prochaine.

M. Byford a déclaré qu’il se demandait également s’il était nécessaire de retarder l’intégration des sections Heathrow, Reading et Shenfield – sur lesquelles circulent déjà les trains TfL Rail ou Crossrail – avec la section centrale. Il espère tout ouvrir en 2022, au plus près les uns des autres.

(

Le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, souhaiterait obtenir un accord final pour Crossrail

/ PA)

Il a déclaré que Crossrail fournirait 10 pour cent de capacité en plus sur le réseau de transport de la capitale et des revenus supplémentaires «indispensables» à TfL.

«Mettre cela en danger pour ce qui est un petit delta est de la folie», a-t-il déclaré. «Si nous nous arrêtions maintenant, cela ne signifie pas que vous arrêtez immédiatement le coût. Il en coûterait beaucoup d’argent à Mothball Crossrail. Il faudrait sécuriser tous les sites, il faudrait rembourser certains entrepreneurs.

«L’impact important est que nous ne pouvons pas laisser de nouveaux contrats parce que nous n’avons pas d’autorité financière. Nous constatons déjà un nombre croissant de postes vacants.

«Nous assistons à une fuite des cerveaux d’ingénieurs – des personnes qualifiées et talentueuses qui veulent mener à bien leur travail – mais qui se demandent soudainement: ‘J’ai une offre d’emploi de HS2 pour cinq ans. Est-ce que j’y vais ou est-ce que je reste encore un an pour y arriver, mais je ne suis même pas sûr d’avoir un contrat.

«Nous voyons donc des gens partir. Nous devons absolument conclure cet accord financier. Nous avons rassemblé des «termes» il y a des mois et nous pensions que nous y étions. J’espère toujours que le bon sens prévaudra. »

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: «Le gouvernement reste attaché à l’achèvement efficace du projet, d’une manière équitable pour les contribuables britanniques, et qui garantit que Londres – en tant que principal bénéficiaire de Crossrail – supporte les coûts supplémentaires.

«Nous travaillons avec la Greater London Authority et Transport for London pour développer une solution de financement pour voir l’achèvement de Crossrail.

«Il est malheureux, contrairement à d’autres projets de construction, que le maire ait choisi d’interrompre inutilement les travaux sur Crossrail pendant la pandémie.