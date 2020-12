T

des maisons d’emplois seront mises en danger en raison du fait que le gouvernement a placé Londres sous des restrictions de niveau 3 à partir de mercredi, a averti la British Beer & Pub Association.

L’association professionnelle a émis un avertissement sévère lundi soir après que le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a confirmé que le Grand Londres et certaines parties du Hertfordshire et de l’Essex devaient être soumis aux restrictions de niveau les plus strictes à partir de 00 h 01 le mercredi 16 décembre.

Il a déclaré que les informations de ses membres suggèrent qu’à Londres seulement, le passage du niveau 2 – en vertu duquel les pubs étaient autorisés à rester ouverts tant qu’ils servaient de l’alcool avec un repas substantiel – au niveau 3 entraînera la fermeture de 1250 locaux.

Le BBPA a déclaré que sans un soutien supplémentaire sérieux de la part du gouvernement, 8 000 emplois supplémentaires dans le secteur de l’hôtellerie seraient menacés, en plus des 56 000 déjà menacés dans le secteur des pubs de Londres.

Londres abrite 3680 pubs, selon l’organisation, et tous seront fermés à l’exception de la fourniture de plats à emporter et de pintes à partir de mercredi, dans ce qui aurait été traditionnellement l’une des semaines les plus chargées de l’année.

Au total, plus de 15 489 sites de la capitale seront concernés. Cela signifiera qu’à partir de mercredi, plus de 53% de tous les lieux d’accueil en Angleterre ne pourront plus servir que des plats à emporter.

La directrice générale du BBPA, Emma McClarkin, a qualifié la réallocation de Londres au Tier 3 «de nouveau clou dans le cercueil pour les pubs londoniens» et a déclaré que «la survie du grand pub britannique tel que nous le connaissons est en jeu».

Elle a déclaré: «Cela pourrait détruire complètement de nombreux pubs à Londres et dans certaines parties du Hertfordshire et de l’Essex qui ont pris des réservations avant Noël et le réveillon du Nouvel An, si les niveaux ne changent pas avant.

«Il est cruel que les publicains qui travaillent dur font tout ce qu’ils peuvent pour soutenir leurs communautés et investir dans la mise en œuvre de toutes les mesures de sécurité requises.

«Un ensemble de soutien financier beaucoup plus important, avec une éligibilité plus large pour toutes les entreprises concernées, dans toutes les régions, est nécessaire si notre secteur veut survivre aux restrictions de niveau 2 et 3 cet hiver.

Réagissant à la nouvelle, Nick Mackenzie, patron du géant des pubs Greene King, a déclaré que «déplacer Londres et d’autres régions vers le Tier 3 la semaine précédant Noël va paralyser davantage le secteur des pubs, déjà à genoux et avoir un impact sur les moyens de subsistance de notre membres de l’équipe et locataires ».

Il a ajouté: «Cette semaine serait normalement une semaine exceptionnelle pour les pubs de la capitale, au lieu de cela, beaucoup devront encore fermer leurs portes… Ce dont nous avons besoin du gouvernement maintenant, c’est un soutien supplémentaire pour aider les entreprises hôtelières à se rendre au printemps. “

McClarkin a également appelé à un soutien supplémentaire pour la chaîne d’approvisionnement hôtelière durement touchée.

«Un soutien doit également être mis à la disposition des brasseurs et des entreprises de la chaîne d’approvisionnement au sens large, voyant également un canal commercial majeur fermé du jour au lendemain», a-t-elle ajouté.

Cela vient après que l’organisation a averti plus tôt lundi – avant l’annonce – que les ventes de bière de pub au Royaume-Uni devraient être jusqu’à 90% inférieures aux niveaux normaux de décembre.

Cela signifierait que les publicains ont servi environ 270 millions de pintes de moins que dans la période précédant Noël 2019.

L’association commerciale a déclaré que les résultats démontraient la «dévastation» causée par des restrictions de niveau strictes en place dans de vastes étendues du pays.

Les résultats frappants proviennent de l’analyse BBPA de son enquête sur le volume de bière, menée chaque mois pendant 20 ans.

Il a révélé que généralement au cours du mois de décembre, Noël compris, les pubs vendent près de 300 millions de pintes de bière.

Le gouvernement a accordé un allégement de la TVA pour les lieux d’accueil, un soutien financier supplémentaire pour les sites contraints de fermer et prolongé le programme de congés jusqu’en mars pour aider les entreprises à surmonter la pandémie.