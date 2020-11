je

Cette île des Caraïbes est bien-aimée par la princesse Margaret, Mick Jagger et Boris et Carrie. Mais maintenant, un meurtrier traque le sable blanc de Mustique sans crime, déterminé à se débarrasser des héritières et héritières glamour qui se retirent dans leurs magnifiques villas lorsqu’elles sont submergées par la dure tâche d’être incroyablement riche.

Lady Veronica Blake atterrit à Mustique alors que la tempête tropicale Cristobal menace de couper complètement l’île. Apparemment, elle est arrivée pour soutenir sa filleule Lily, qui est secouée par la disparition de son amie d’enfance proche Amanda. Mais il ne faut pas longtemps avant que Lady Vee saute dans son buggy des dunes et commence à chercher des indices sur l’île paradisiaque que son mari a achetée 40 ans plus tôt.

Dire que Murder on Mustique est un livre curieux ne le couvre pas tout à fait. Écrit par Lady Anne Glenconner, dame d’honneur de la princesse Margaret, le roman oscille entre la réalité et la fiction, perdant le nom de la famille royale et des célébrités (et même le médecin de l’île), et traînant dans les bars et hôtels légendaires de Mustique.

Étant donné que Lady Vee est clairement une version de l’auteur, le deuxième prénom de Glenconner est Veronica; son mari a acheté Mustique en 1958 – l’auteur est assez hilarante avec elle-même. Toujours élégant en soie et en lin, Vee est perspicace et gentil; aller et frapper; civilisée et bonne compagnie; même un peu un 007.C’est absolument effronté et ridicule – mais à bien des égards, vous devez penser: pourquoi pas?

Il est moins facile d’adopter la même approche en ce qui concerne l’écriture et le traçage. Essentiellement, la tempête Cristobal fait de Mustique l’équivalent insulaire glamour d’une pièce verrouillée, mais rien de tout cela n’est utilisé à bon escient. Vous devinerez certainement le polar bien avant l’un des invités remarquablement détendus de Mustique.

L’écriture de Glenconner, quant à elle, peut être mieux décrite comme fonctionnelle. C’est aussi assez sourd au privilège extraordinaire des résidents à temps partiel de l’île par rapport aux insulaires à temps plein qui répondent à leurs besoins. Il y a beaucoup à dire à quel point les habitants sont merveilleux, comment Lady Vee les connaît depuis des décennies; combien il est très important de traiter votre personnel comme un égal, et plutôt moins sur ce que cela pourrait être de vivre sur une île où une petite communauté de riches Blancs se jette pour être servis par la communauté noire qui y habite.

Glenconner demande à Lady Vee de partager les projecteurs avec le sergent-détective Solomon Nile, le seul policier entièrement formé de Mustique qui est retourné sur l’île après que son père soit tombé malade, mais il semble parfaitement capable de résoudre l’affaire par lui-même. (Dans d’autres nouvelles sans surprise: il s’avère que le diplôme d’Oxford qui a conduit Nile à rejoindre la police britannique a été financé par… oui, la Dame elle-même).

Comme un instantané de la façon dont une élite aisée voit son île de vacances parfaite, il y a quelque chose d’assez convaincant dans l’approche non filtrée de Murder on Mustique, et c’est un manque total de conscience de soi – la filleule Lily, par exemple, est obsédée par la sauvegarde du récif blanchissement des coraux, mais aussi apparemment ravi que 150 personnes se jettent dans l’île pour son anniversaire. Lisez-le pour les anecdotes sur la princesse Margaret et la joie du soleil et des mers turquoise en ces temps misérables de Covid. Et la preuve que le doute de soi n’est que pour nous de simples mortels.