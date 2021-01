Mhoni Seer: Un virus plus fort arrive, nous devons nous empêcher | Instagram

Il semble que le monde commence à voir la lumière au milieu de la pandémie actuelle; Cependant, le célèbre Mhoni Seer garantit que les êtres humains ne doivent pas baisser leur garde alors qu’un virus plus puissant arrive.

La célèbre voyante cubaine a fait de son mieux prédictions pour le programme Ici avec vous où il a partagé que ce qui est actuellement présenté n’est pas un nouveau virus, mais une nouvelle souche; Cependant, l’homme doit être préparé car un autre virus arrivera et il sera encore plus fort que le virus actuel.

Tout a un début et une fin, définitivement pour ce mois de mai ou juin nous pourrons le maîtriser avec des vaccins et avec un médicament qui va quitter le Mexique ou les États-Unis, que vous allez prendre une pilule ou deux et cela vous coupera; mais cette souche vaut vraiment la peine d’être prise en charge, messieurs. Cette souche est la même grippe, mais un peu plus évoluée … c’était quelque chose de créé dans les laboratoires et ils continuent à le créer, a-t-il partagé sur le virus actuel.

Dire de Mhoni Voyant, le nouveau virus se répandra dans le monde dans dix ans de plus, mais cela ne doit pas être assoupli; Puisqu’il vous affectera d’une manière pire que Covid-19 et ils doivent être préparés.

Un autre virus arrive, dans dix ans de plus, que si je le vois plus catastrophique et plus fort dans dix ans plus messieurs. Ce virus infectera complètement les êtres humains par l’estomac ou par l’estomac, ce qui va être plus agressif envers les humains.

La cubain Il a assuré que sa prédiction n’est pas alarmante, mais pour que le monde se prépare et trouve un moyen d’être aussi sain et en forme que possible; Il a relaté toute cette situation au scientifique Charles Darwin et à sa théorie de l’évolution.

Nous devons donc rester en bonne santé, forts, complètement édifiants. C’est pourquoi je vous dis en 2021, dans dix ans de plus, 2030 ou 31, que le virus va à nouveau sortir d’Inde ou d’Afrique.

Le monde est vraiment alarmé par la souche actuelle de Covid-19, qui, selon eux, est déjà arrivée au Mexique et a envoyé le premier cas aux soins intensifs. Cependant, une autre voyante célèbre Deseret Tavares ne pense pas la même chose que Mhoni Seer, au sujet du fait que Covid-19 prendra fin très bientôt et dans ses prédictions, elle a indiqué qu’une troisième souche encore plus agressive est sur le point d’émerger.

La Colombienne a vu dans ses lettres et sa boule de cristal la fermeture à nouveau dans le monde en raison du manque de contrôle du virus. Deseret Tavares a souligné qu’il n’y aura aucun contrôle, qu’ils ne sauront pas comment procéder avant lui et avant cela, ce qu’ils chercheront à contrôler, ce sont les gens et non la souffrance.

Depuis avant l’émergence de Covid-19, le rival professionnel considéré de Mhoni Vidente, a mis en garde contre le virus qui affecterait le monde, une prédiction qui, lorsqu’elle se serait réalisée, augmentait notablement sa popularité.

Parmi les fortes prévisions de Tavares, il y a un énorme tremblement de terre qui finirait par dévaster les États-Unis et une grave crise économique pour le pays considéré comme l’un des plus forts au monde.

A plusieurs reprises, Deseret Tavares a publié des messages dans lesquels il laisse entendre que Mhoni Vidente copie ses prédictions; Cependant, il y a de la place pour les deux et ils ont une audience assez large qu’ils ont réussi à acquérir grâce à leurs prévisions correctes.