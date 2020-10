Mhoni Vidente affirme: Angélica Rivera a une nouvelle romance | .

Le 30 septembre, Mhoni Vidente a partagé une prédiction qui a sûrement impressionné plus d’un de ses partisans, à savoir qu’il prétend que le actrice Angélica Rivera sort déjà avec une personne.

La vidéo a été partagée sur sa chaîne Youtube qui s’appelle “Chaîne officielle Mhoni Voyant“Malgré 11 minutes et neuf secondes, la prédiction de Angelica Rivera il a été partagé à la sixième minute et 30 secondes.

Bien que ce qui était surprenant, ce n’était pas le fait qu’il sortait avec une nouvelle personne, mais plutôt le fait de savoir qui était cette personne.

Mhoni, qui est une célébrité sur Internet, a assuré que c’était son garde du corps, la personne qui l’avait protégée alors qu’elle était mariée à l’ancien président du Mexique Enrique Peña Nieto.

Certains internautes ont immédiatement commenté que la situation d’Angelica ressemblait à un feuilleton intitulé “Amor en custodia”, où la protagoniste millionnaire est tombée amoureuse de son propre garde du corps.

Bien que les commentaires sur la vidéo elle-même soient désactivés, certains internautes ont partagé leurs opinions sur Instagram et Twitter.

Angélica Rivera a toujours été une actrice populaire, notamment en raison de ses performances, elle est également connue sous le nom de La Gaviota, un surnom qu’elle a adopté après avoir joué dans la telenovela «distiller l’amour» aux côtés d’Eduardo Yáñez.

Cependant, sa popularité a augmenté encore plus lorsqu’elle est devenue l’épouse d’Enrique Peña Nieto, depuis lors, son nom a constamment fait la une des journaux, aujourd’hui pratiquement toutes les nouvelles liées à Angélica Rivera deviennent immédiatement une tendance.

Angélica a actuellement 51 ans, c’est une femme très belle et élégante, elle est née le 2 août 1969 et a trois filles: Sofía, Fernanda et Regina.

La Gaviota est active depuis 1989 et bien qu’elle n’ait plus participé aux feuilletons depuis qu’elle a épousé Enrique Peña Nieto, elle reviendra probablement sous les projecteurs, une nouvelle qui a été partagée récemment grâce à l’une de ses filles qui s’est également aventurée dans le monde. de la télévision.

Bien qu’elle ait officiellement commencé sa carrière en 1989, c’est dans un concours du “meilleur visage” dont elle a été la gagnante deux ans avant de débuter sa carrière d’actrice, faisant ses débuts dans la telenovela “Sweet challenge” en compagnie d’Adela Noriega Y Eduardo Yáñez avec qui il coïncidera en 2007 pour jouer dans son personnage le plus emblématique La Gaviota.

Quant à Mhoni Vidente, elle a toujours été caractérisée par le fait que ses prédictions ont été pour la plupart correctes, surprenant les utilisateurs qui la suivent à la fois sur les réseaux sociaux et sur sa chaîne YouTube.

Il compte actuellement 848000 abonnés sur son compte Instagram officiel, il partage constamment des publications où il montre non seulement des photos de son quotidien, mais aussi des photos et des vidéos accompagnées d’autres conducteurs avec lesquels il a participé, en plus Mhoni fournit des informations aux utilisateurs de selon leurs signes, au moyen de textes en images.

Jusqu’à il y a quelques mois, il travaillait pour l’émission du matin Hoy, mais lorsque son contrat a pris fin, il n’a pas été renouvelé.

C’est grâce à sa popularité, ses followers et ses contacts dans les médias ainsi que ceux connus dans le show business qu’il a réussi à prendre de l’avance, aujourd’hui il a plusieurs apparitions sur différents programmes de télévision et de radio, partageant continuellement ses prédictions qui ne manqueront pas de partir. crème glacée à plus d’un.

Quant aux nouvelles qu’il a partagées sur Angélica Rivera, il n’y a plus qu’à attendre et confirmer qu’il sort bien avec un ancien garde de sécurité et garde du corps.

