Le monde du grupero sera encore une fois teint en rouge, le cubain Mhoni Vidente assure qu’une fois de plus le spectacle s’habillera de deuil puisqu’un mérou ira dans l’au-delà.

Le voyant a assuré que ce qui s’est passé avec le groupe Nouvelle génération Ce n’est pas un cas isolé et qu’une fois de plus il y aura un groupe qui ira dans l’au-delà et cela sera provoqué.

Prédire Mhoni Voyant il souligne que ce sera une attaque qui mettra fin à tout et a même osé donner des indices sur qui sera le personnage qui perdra la vie. La Cubaine qui est devenue célèbre avec ses prédictions dans le programme Hoy a assuré que ce sera un homme entre 34 et 40 ans qui ira dans l’au-delà et que son nom commence par la lettre G ou J, en plus de ce qui se passe à Sinaloa, la terre des bandes, ou près de Sonora.

Et il y avait encore un tr @ gedia, enfin, un autre groupe qui va être b @ l @ ceado ou je le vois en matière de tournage près de Sinaloa ou près de Sonora, qui commence par la lettre G ou J, qui aura 34 ans, au plus 40, a précisé le voyant.

Mhoni Vidente a souligné qu’en raison des liens avec des personnes qui ne travaillent pas très normalement, ce sera que ce groupe sera attaqué, car il prétend être un ami d’un côté, il est un ennemi de l’autre et ce sera la situation qui mettra fin à ses rêves.

Je leur avais déjà commenté que si vous êtes l’ami de quelqu’un, vous êtes l’ennemi de l’autre et les m @ fías sont constamment à la recherche de membres du groupe pour faire leurs chansons et toutes ces choses et malheureusement je vous dis alors si trois sont un garde, alors engagez-en un autre, dit-il .

La célèbre voyante a souligné dans sa prédiction que cette situation était également celle qui avait interrompu la vie de Jenni Rivera dans ce malheureux “accident” d’avion.

ÉCOUTEZ MHONI vers la minute 7.

C’est ce qui est arrivé à Jenni Rivera il y a de nombreuses années, elle était là à Sabadazo lorsque cette situation s’est produite et que je crois qu’elle a été impliquée dans une v3nganza de la m @ fia, a déclaré le Cubain sans préambule.

Concernant le groupe Nueva Generación, Mhoni Vidente a souligné qu’ils achetaient dr0g @ pour leur consommation, mais qu’ils ne leur avaient pas donné ce qu’ils demandaient, mais plutôt une autre substance qui risquait leur vie et se retrouvait malheureusement avec l’une d’entre elles.

Presque tous les gens dans les groupes, je ne veux pas dire tous, se sont saoulés et ce groupe a envoyé pour demander quelque chose sur la drogue et ils leur ont donné autre chose et les ont envoyés; mu3r3 une des personnes dans les groupes, quatre sont très sérieux et ensuite on se rend compte qu’il faut beaucoup prendre soin de soi parce que c’était une attaque.

Le célèbre Mhoni Voyant il a abordé cette question dans sa section de prédictions au sein du programme Aqui Contigo. Le Cubain a déjà fait partie de programmes tels que Sabadazo et le programme Hoy.

C’est lorsqu’elle était à Sabadazo qu’a eu lieu le tr @ gedia de Jenni Rivera, qui était alors entraîneur à La Voz México.

Mhoni Voyant Il affirme avoir rencontré La Diva de la Banda sur Televisa et l’a mise en garde contre son futur proche. La clairvoyante a partagé avec la chanteuse que quelque chose de sombre la hantait et qu’elle devait bien prendre soin d’elle-même, elle lui a recommandé de se confier à la Vierge Marie; cependant, étant chrétienne, Jenni ne concentra pas sa foi sur elle.

Seulement quelques semaines plus tard, Mhoni Vidente a appris que sa prédiction s’était réalisée et que Jenni Rivera était déjà dans l’au-delà.