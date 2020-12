Mhoni Vidente: Danna Paola, son prochain partenaire sera une femme | AP

Le célèbre Mhoni Voyant Il a publié ses prédictions sur l’émission Here with you où il a été très surpris en parlant de Danna Paola. La femme cubaine a suscité de grandes attentes lorsqu’elle a révélé que le prochain partenaire de l’ancienne star d’élite serait une femme.

La voyante a partagé qu’elle est très proche de la chanteuse, qu’elle décrit comme une femme intelligente et forte; mais aussi sans difficulté en matière d’amour, car pour son amour c’est amour, Mhoni Vidente a fait remarquer que Danna Paola comme vous pouvez tomber amoureux d’un homme, vous pouvez le faire avec une femme.

Ils commentaient, Danna Paola qui est une amie proche à moi, belle petite fille je vous envoie toutes les bénédictions et aussi qu’elle est une bonne fille, douée pour mourir; qu’elle était définitivement un homme, c’est indiscutable car elle est courageuse, contrôlante, forte, elle sort toujours en tête.

Cela peut vous intéresser: Ils oublient Yatra: Y a-t-il une romance entre Danna Paola et J Balvin?

L’interprète de Sodium Elle n’a aucun lien à cet égard et la voyante a assuré que Danna n’aura aucun problème à accepter son amour pour une autre femme, avec qui elle sortira, sinon qu’elle le fait déjà et qu’elle entrera dans une relation amoureuse avec elle.

La carte star sort, elle commencera plus que jamais à briller en 2021, de toutes les manières, en séries, en chant, en couple. Laissez-moi vous dire que tout le monde commente qu’un magazine vient de sortir et que si je sortais avec un garçon, je ne me souviens pas de son nom; mais non, je la vois très accompagnée d’une femme, euh, une femme qui est une chanteuse qui est aussi une artiste.

Comme l’a noté la célèbre Cubaine, “L’amour est l’amour” et Danna Paola y croit fermement et sait qui elle est, donc cette situation ne lui apportera pas de conflits émotionnels. Mais Mhoni Voyant a noté qu’après cette relation amoureuse, Danna Paola reviendra dans les bras d’un homme.

Récemment, les rumeurs d’une nouvelle romance de la célèbre chanteuse et actrice ont commencé à émerger, certains médias l’ont liée de façon romantique au chanteur Álex Hoyer, avec qui ils assurent qu’elle a même des messages clés et des costumes similaires sur les réseaux sociaux; cependant, le voyant a catégoriquement nié que cette relation soit vraie.

DÉCOUVREZ VERS LA MINUTE 13:00

Auparavant, la star de Netflix Elle avait une relation amoureuse avec le chanteur colombien Sebastián Yatra et certains ont assuré que le chanteur était à blâmer pour la séparation de la star de la musique et du chanteur Tinni Stoessel. À tout moment, Danna Paola a nié avoir une relation avec Yatra et a assuré qu’elle était déjà fatiguée de tant de romances que la presse avait inventées pour elle.

Le fait est que Danna Paola n’a aucun problème en matière de sexualité, comme vous pouvez tomber amoureuse d’un homme, vous pouvez tomber amoureuse d’une femme; Alors je la vois très proche d’une femme et peut-être plus tard d’un homme; mais cela ne lui enlève pas son intégrité en tant que personne et en dehors de «l’amour est amour», il n’y a rien à remettre en question en matière de préférences sexuelles.

Danna Paola a même lancé sa chanson Sola, pour clarifier au monde entier qu’elle n’est à côté de personne et qu’ils devraient cesser de spéculer sur si elle est en couple ou non, encore moins inventer des fréquentations avec d’autres célébrités.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

À une seule occasion, l’ancienne star de Élite Il a avoué avoir une relation, mais ouverte, ceci avec l’un de ses collègues membres de la distribution de la célèbre série Netflix.

Récemment, Danna Paola a publié sur les réseaux sociaux une photo à côté de «la femme avec qui il sort», soulignant que non seulement les femmes peuvent flirter avec les hommes, puisqu’elles ne peuvent pas voir la relation femme-homme comme une amitié, mais aussi une femme romantique liée à une autre. Sera-ce une révélation, plus qu’un soutien pour la communauté LGTB?