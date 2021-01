Mhoni Vidente: Le pape François perdra la vie très bientôt | Instagram

Malheureusement nouvelle! La célèbre cubaine Mhoni Vidente a publié ses pronostics sur l’émission Ici avec toi Et il n’y a pas de bonnes nouvelles pour l’Église catholique, car elle a assuré que le pape François perdrait sa vie très bientôt.

Souvenez-vous que je vous avais dit que c’était l’année de la religion, il y a juste eu une panne de courant au Vatican il y a deux ou trois jours qui a fait fureur dans le monde et de nombreux camions sont partis, morts … Le médecin du pape François, mort. .. de covid, ils enferment le pape.

Selon le succès cubain, le plus haut pontife de l’église avec le plus grand nombre de fidèles dans le monde est isolé contre le virus actuel; mais il l’a attaqué si fort qu’il papa Francisco il finira par perdre la vie.

Mhoni Vidente a souligné qu’elle est une croyante et qu’elle regrette vraiment de donner la nouvelle mais le Covid-19 finira par prendre complètement la vie du cher pontife; Il a dit qu’il était actuellement isolé et très sérieux.

Décidément je crois que le Père Francisco lui a aussi donné le Covid très fort, ils l’ont isolé maintenant, il est très délicat en santé et c’est prévu, le pire est visualisé. Je veux dire, cela me rend triste parce que je crois en Dieu et je crois en la religion et je crois aux êtres humains et le pire est vu.

La Cubaine a souligné que pendant un certain temps, elle a partagé que le Vatican Il devait être très prudent car les changements suivants iraient sur la foi et directement à son plus haut pontife.

Dans la bonne nouvelle, Mhoni Voyant Il a souligné que tout n’était pas mauvais parce qu’un pape mexicain, italien ou asiatique pourrait atteindre le sommet de l’Église catholique et ce sera Dieu lui-même et l’esprit saint qui soutiendront le Vatican.

Il y a beaucoup de questions dans les questions sur le Vatican, là vous vous rendez compte que cette année nous aurons un nouveau pape, messieurs. Le nouveau père quittera l’Italie, l’Asie ou le Mexique. Cette année, il y aura une révolution totale dans l’Église catholique et que le Saint-Esprit et Dieu lui-même imposeront les mains au Vatican, a ajouté Mhoni Seer.

Le célèbre voyant avait déjà parlé des mauvaises nouvelles au Vatican, y compris des contagions; cependant, sa prédiction n’a jamais été aussi sûre et précise que celle qu’il est sur le point de publier.

Mhoni Voyant Il a parlé des «éclairés», des gens qui sont au-delà des autres et qui sont ceux qui cherchent à donner un sens ou un autre aux nations et aux peuples. Il a partagé que ce sont eux qui contrôlent tout, principalement via les réseaux sociaux.

Ce problème s’est posé après qu’on a appris que le président des États-Unis lui-même avait été bloqué de ses réseaux sociaux après des émeutes au Capitole. Les Cubains ont assuré aux célébrités, aux politiciens et aux gens en général de faire attention à leurs paroles et à ce qu’ils font, car ces personnages pourraient les isoler du reste du monde et minimiser leur importance, quelle que soit leur influence en bloquant leurs communications.

En donnant un exemple, Mhoni Vidente a souligné qu’il est qui il est, plus que par sa participation à la télévision, sur les réseaux sociaux et que si ce médium est enlevé, il cesse d’être qui il est et d’avoir de l’influence.

Un cas similaire de cette situation est la belle actrice Paty Navidad, qui a récemment et deux fois été bloquée sur Twitter pour sa façon de faire référence à la question de Covid-19. Le célèbre Sinaloan a assuré que tout cela était un plan pour instiller la peur, que le virus est comme toute autre grippe et a même assuré que sa famille le guérissait avec des tesitos.