Mhoni Vidente s'exprime: une nouvelle maladie affectera le monde

Une nouvelle préoccupation pour le monde! Mhoni Vidente a publié ses prédictions pour cette 2021 et les dés sont jetés, alors que le Cubain assure que le monde sera à nouveau confronté à une maladie. Selon le viddente qui a acquis une énorme renommée grâce au programme Sabadazo de Televisa, le monde ne sera plus confronté à un virus, mais à autre chose.

Mhoni Vidente s’est exprimé sans hésitation sur sa chaîne YouTube, où il a publié les prédictions et assuré qu’une nouvelle maladie mettra le monde en suspens et que ce ne sera pas comme la pandémie actuelle, mais quelque chose de tout à fait différent.

La star des médias sociaux, YouTube et la télévision ont avoué que cette maladie sera causée par une bactérie, qui affectera directement le sang, il demande donc à être attentif à cette situation.

La lettre de la tour, ils sécuriseront les maladies dans le monde entier. Une nouvelle maladie étrange et curieuse est visualisée. Qui viendra d’Asie ou d’Afrique, mais plus d’Afrique. Mais c’est une maladie dans le sang, ce n’est pas une pandémie, ce n’est pas un virus, c’est une bactérie qui sortira d’Afrique.

Pour dire de la Voyant cubainCe ne sera pas une pandémie en tant que telle, mais cette bactérie commencera en Asie ou en Afrique, mais avec plus de certitude il a parlé de l’Afrique, désignant ce continent comme le lieu où le nouveau casse-tête des médecins va surgir.

Le cher Mhoni Voyant Il a souligné que la maladie causera de la confusion et sera trop curieuse, elle sera connue très bientôt.

Selon le voyant qui a réussi, le monde ne devrait pas baisser sa garde après l’émergence du vaccin Covid-19 et devrait être prudent contre d’autres menaces telles que les virus et autres.

Mais l’être humain avec son intelligence et ses capacités, et ayant traversé cette précédente pandémie, le coronavirus, le soumettra complètement. C’est un bactarien qui domine le sang des peuples et des populations d’Afrique, d’Asie. Vous devez donc faire attention, que la lettre de la tour avertit que vous devez faire attention aux bactéries et aux virus à travers le monde.

Mhoni Vidente a été l’un des visionnaires qui ont vu venir le vaccin Covid-19, mais aussi qui a averti que cette situation ne devrait pas faire baisser la garde. Le Cubain a souligné qu’en décembre 2020, il allait déclencher des infections par Coronavirus dérivées des fêtes et réunions de Noël et de la fin de l’année.

Le voyant a assuré qu’il y aurait plus de pertes humaines au Mexique et qu’en plus, le pays pleurerait de grandes stars du monde du divertissement, mis en garde contre les contagions dans les forums et autres.

L’une des prédictions les plus regrettables de Mhoni Voyant Et ce qui était juste, c’était le départ du cher Armando Manzanero. Mhoni Vidente avait partagé qu’un chanteur bien-aimé de 85 ou 80 ans perdrait la vie et bien que l’interprète de Nada Personal combattait déjà Covid-19, ses partisans refusaient de penser à lui. Mais finalement, la triste nouvelle est arrivée, le 28 décembre, Armando Manzanero a perdu la vie; La prédiction de Mhoni Seer s’est réalisée!.

Mhoni a beaucoup parlé de ses prédictions et il assure que ce sont des avertissements de ce qui pourrait arriver, mais pas des faits; alors elle demande aux gens de les prendre comme tels et de prendre les précautions nécessaires en fonction de ce qu’elle partage.

Le Cubain a même souligné que des célébrités comme Silvia Pinal et Vicente Fernández pourraient être en mauvaise santé et a souligné que leurs proches devraient les avertir afin qu’ils prennent mieux soin d’eux-mêmes et que le public mexicain puisse en profiter beaucoup plus longtemps.