Mhoni Seer prédit une nouvelle grossesse pour Kimberly Loaiza

La célèbre youtuber Kimberly Loaiza, qui est dans la meilleure étape de sa carrière de grande influenceuse après son succès dérivé des réseaux sociaux, pourrait à nouveau vivre une belle étape comme l’a laissé entendre l’astrologue Mhoni Voyant.

Sûrement de nombreux projets attendent d’être réalisés pour la célèbre YouTuber, chanteuse et femme d’affaires Kimberly loaizaCependant, l’un d’eux l’emmènerait à une courte pause de “neuf mois” comme le voyait le suggérait.

C’est à travers une récente lecture d’une lettre que la diseuse de bonne aventure a abordé le sujet de la fille et du couple à succès. Juan de Dios Pantoja qui sont les parents d’une petite fille, son premier-né, “Kima“, qui selon les prédictions de la reine des étoiles pourrait avoir un petit frère!

L’un des plus grands gourous du spectacle a assisté à un programme “Ici avec vous” du Heraldo de México où il a révélé le sens de la lecture de lettres dans lequel il aborde divers sujets sur ce qui se passe dans l’environnement du divertissement.

C’est à ce moment qu’à partir de la minute 10:00 où l’une des grandes références en termes de monde de prédictions a mentionné la talentueuse native de Mexicali elle-même qui assure qu’elle pourrait jouer dans sa deuxième grossesse.

Je vois que Kimberly est déjà enceinte ou a cinq minutes à faire, a déclaré l’astrologue qui a fait rire les chauffeurs.

Il a également annoncé que le couple de youtubeurs ils accueilleront un nouvel être, qui à cette occasion «sera un enfant».

Il souligne que la célèbre créatrice de contenu pour les réseaux sociaux, Kimberly Loaiza est très amoureuse du père de sa fille, le également renommé Mazatlan, Juan de Dios Pantoja, donc bien qu’ils aient traversé quelques problèmes, l’amour entre eux est plus fort.

Si elle est enceinte de Juan de Dios Pantoja, elle est très amoureuse de lui, malgré ses préférences, puisqu’il est bis3xual, a révélé le prédicateur.

Les détails psychiques renommés des aspects très intimes de la “Grande Beauté” et de Juan de Dios, qu’elle a souligné, ont tous deux atteint un point d’acceptation en plus du fait que le père de sa fille l’a conquise à nouveau et maintenant ils recommencent ensemble le même chemin. , puisqu’ils ont aussi leur fille Kima en commun.

Il y a encore quelques semaines, la famille Youtubers s’est lancée dans une aventure passionnante après un voyage en Colombie.

C’est à travers leurs réseaux sociaux que les chanteurs et hommes d’affaires ont partagé une photo sur leur Instagram de Jukilop, où ils apparaissent comme une famille heureuse à côté de leur petite fille Kima, profitant des plages paradisiaques de cette destination.

Le couple a montré certains des moments où ils ont visité des endroits comme Carthagène des Indes, bien que l’on ne sache pas exactement s’il s’agissait d’un voyage d’affaires ou simplement pour profiter de quelques jours en famille, c’était l’une des publications que Kim a posté dans l’un de ses Des histoires Instagram demandant si quelqu’un connaissait une personne qui a mis des clous à cet endroit et qui a révélé le site où ils se trouvaient à ce moment-là.

Les noms de Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja sont connus, on pourrait dire que sur tout le continent américain, bien qu’ils réussissent extrêmement bien au Mexique, d’autres pays d’Amérique latine et d’Amérique du Sud voyagent depuis un certain temps pour donner des concerts et faire d’autres activités. .

De même, ses disciples ont vu à quel point Kima était l’une de celles qui ont le plus apprécié ces moments avec ses parents où elle a vécu l’expérience de cela sur la plage et touché le sable et l’eau avec ses petits pieds.

Sans aucun doute une carte postale qui a touché tous les fans de l’équipe la plus célèbre des réseaux a été lorsque la petite fille apparaît tenant les mains de ses parents tout en admirant la beauté des lieux.