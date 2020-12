Mhoni Vidente prévient: un chanteur de 80 ou 85 ans perdra la vie | Instagram

La célèbre Mhoni Seer a publié ses dernières prédictions et il semble qu’elle n’a pas de bonnes nouvelles pour le médium artistique, car elle a assuré qu’elle pleurerait trois fois de plus le virus actuel.

Le Cubain qui a acquis une énorme renommée grâce au programme Sabadazo, a souligné que les mauvaises nouvelles ne s’arrêteront pas pour le monde du divertissement et d’abord, il pleurera un grand chanteur bien-aimé, âgé de 85 ans; même qui succombera au virus; cependant, ce ne sera pas le seul.

Ils suivront la mort de personnes très chères au milieu artistique, un chanteur âgé de 85 ou 80 ans, a partagé Mhoni Vidente.

Selon les prédictions de Mhoni, le Mexique pleurera deux autres jeunes célébrités; Mais cela néanmoins, ils ne pourront pas échapper à Covid-19: un chanteur et un acteur.

Un autre chanteur, également mexicain, âgé d’environ 75, 80 ans … Un autre jeune, 55, 60 ans, également acteur, a ajouté le Cubain.

Le voyant célèbre et prospère a souligné que le Mexique continuerait de souffrir de Covid-19 et que la population doit être préparée à ce qui peut arriver à tout moment.

Ils vont suivre terriblement les décisions dans le pays, donc vous devez être prêt à ce qui peut arriver, a déclaré le voyant Mhoni.

Devant les propos de Mhoni Vidente, l’inquiétude des adeptes d’un couple de célébrités confrontés actuellement à Covid-19 grandit: Juan Osorio et Armando Manzanero.

Il a été annoncé dans une déclaration que le cher auteur-compositeur-interprète Armando Manzanero, 85 ans, a été intubé en raison d’un épuisement physique. Sa fille María Elena Manzanero a publié un texte au nom de son père et de sa famille dans lequel elle a révélé que son père avait été intubé dans l’après-midi du mardi 22 décembre.

Cette nouvelle provoque un énorme tollé, car au début on a dit que le célèbre homme avait demandé à sa famille de se compliquer la santé, ils le laisseraient partir et ne lui permettraient pas d’être intubé; ceci après avoir appris que la plupart des personnes intubées ne survivent pas et si elles le font, elles ont des séquelles.

Cependant, la fille du compositeur de Cet après-midi a vu la pluie a avoué que son père était venu avec cette idée; mais étant déjà à l’hôpital, il accepta l’idée que l’exigeant, il devait être intubé; Il a même souligné que ce traitement avait été effectué avec le consentement d’Armando Manzanero.

Les célèbres médecins ont souligné que sa santé s’améliorait après l’intubation et ont souligné qu’au cours des dernières heures, ils ont fourni de moins en moins d’oxygène mécaniquement, car les poumons d’Armando Manzanero répondent mieux.

Malgré cette nouvelle, la prédiction de Mhoni Voyant Cela rend les fans du chanteur nerveux à nouveau, en raison des coïncidences dans son combat actuel contre Covid-19, son âge et sa profession. Cependant, Mhoni Vidente a également souligné dans les prédictions passées que Don Vicente Fernández, une icône de la musique mexicaine, devrait être pris en charge.

Vicente Fernández a actuellement 80 ans et est chanteur, ajoutant que la Cubaine a déclaré qu’elle risquait de contracter le virus. Face à la spéculation, il vaut mieux rester calme et espérer que c’est l’une des prédictions non réalisées de Mhoni Vidente.

La célèbre voyante a fait remarquer qu’elle prédictions Ce ne sont pas des faits en tant que tels, mais plutôt des avertissements et que l’avenir est susceptible d’être changé; espérons donc que ce virus ne retire pas plus de talents du monde du divertissement au Mexique.