Révèle Mhoni Vidente dans les préférences de prédiction de David Zepeda | Instagram

Ce 28 octobre au programme ici avec vous Mhoni Voyant fait quelques révélations sur l’acteur mexicain David Zepeda, où il assure ses préférences à travers ses prédictions.

Des rumeurs ont émergé il y a quelques jours selon lesquelles l’acteur aurait eu une relation avec le styliste Daniel Urquiza, dont beaucoup disent qu’il s’est suicidé par manque d’amour envers David Zepeda.

Malgré le fait que jusqu’à présent, il n’y a eu que des rumeurs indiquant que David Zepeda et Daniel Urquiza avaient une relation d’environ 10 ans, et il a même été dit qu’il y aurait un mariage bientôt, mais Zepeda a décidé de mettre fin à leur relation parce qu’il ne voulait pas. sortir du placard car c’était la condition du mariage.

Il y a plusieurs rumeurs selon lesquelles le styliste des stars, bien qu’il n’ait pas spécifiquement mentionné le nom de David Zepeda Il lui a fait de nombreuses références, l’une des personnes qui a le plus commenté le sujet est son amie Alicia Beristáin, animatrice de l’émission Chisme no Like.

Quant à Mhoni Vidente, elle a précisé qu’elle ne communiquait pas de potins, mais donnait simplement les prédictions de célébrités et qu’elle ne s’intéressait pas à la vie des autres et qu’elle n’en avait pas conscience, elle faisait simplement son travail de voyante.

L’ésotérique a révélé que l’acteur David Zepeda avait des relations avec des hommes et des femmes et qu’il n’y avait rien de mal, cependant, ce qu’elle considérait être faux était de cacher ses préférences.

Mhoni Vidente a également ajouté que depuis environ deux ans, elle avait déjà fait une prédiction liée à l’acteur, dans laquelle elle affirmait la même chose qu’elle répète aujourd’hui, mais à ce moment-là, elle a eu une réponse immédiate de David Zepeda, qui lui a dit non Il ne croyait rien à ce qu’elle disait, déclarant à l’époque que sa prédiction était fausse, cependant, récemment, ces rumeurs sont réapparues, quelle surprise l’acteur a eu, vous ne pensez pas!

Vous vous rendez compte qu’il y a beaucoup de bruit qui se produit autour de David Zepeda, c’est l’amour le plus malhonnête est l’amour et si je vois qu’il a une relation avec un homme et avec une femme, il est dans les deux relations en ce moment constamment “, a déclaré Mhoni Vidente .

Au cours des derniers mois, le nom de David Zepeda a été constamment à la mode, car certaines photographies de sa silhouette ont également été divulguées sans aucun vêtement, provoquant une grande controverse parmi les internautes, il aime sûrement attirer l’attention comme toute autre célébrité.

Vous pouvez aimer qui vous voulez, que ce soit un homme ou une femme, mais ce qui ne vaut pas mais ce qui n’est pas valable, c’est se cacher, c’est le cacher ou le nier », a ajouté l’ésotérique.

Mhoni Voyant Il est devenu une grande personnalité et un voyant dans tout le pays et dans d’autres parties du monde, car la plupart de ses prédictions se réalisent en surprenant tout le monde, malgré le fait qu’il y a quelques mois, il a mis fin à son contrat avec l’émission du matin Hoy, Il a immédiatement réussi à maintenir sa popularité et a participé à divers programmes de radio et de télévision partageant ses prédictions.

Dans le cas où David Zepeda, en raison du fait qu’il a une préférence pour les dames et les messieurs, il ne sera sûrement pas jugé par la société, car de nos jours, il est assez courant pour quiconque de sortir, même des célébrités, pour En fin de compte, vos fans vous apporteront leur plein soutien.

De plus, ce ne serait pas la première fois qu’un artiste révèle ses préférences, le cas le plus célèbre est celui de Ricky Martin et du plus récent Pablo Alborán, tous deux chanteurs internationaux.

