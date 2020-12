Mhoni Vidente: Silvia Pinal et Vicente Fernández risquent de partir | Réforme

Les dés sont jetés! La célèbre Mhoni Seer a publié ses prédictions précises et il n’y a pas de très bonnes nouvelles pour le monde du divertissement; car il garantit que le virus actuel continuera à faire son travail et à attaquer des célébrités, y compris Doña Silvia Pinal et Don Vicente Fernández.

Selon le voyant cubain, le monde du divertissement pleurera les grands de la musique qui risqueront d’aller dans l’au-delà à la suite d’une contagion du virus actuel; Cependant, à la surprise de beaucoup, non seulement les plus anciens souffriront des assauts de cette maladie.

Oui, la situation avec ce virus qui a complètement tourmenté l’humanité et là vous vous rendez compte que les êtres humains sont complètement humbles devant Dieu et que la lettre de mort sort, a partagé la célèbre voyante Mhoni dans sa section de prédictions Ici avec vous. .

Mhoni Vidente a révélé la liste sur laquelle personne ne veut être, ou que les idoles sont: Silvia Pinal, Vicente Fernandez, Mick Jagger, Elton John et celui qui a le plus surpris tout le monde par sa jeunesse, Bruno Mars, sont ceux qui risquent sérieusement de perdre la vie à cause du covid-19.

Que je vois vraiment Mick Jagger, je le vois très délicat, il doit prendre grand soin de lui; Elton John, qui est très sensible aux questions de santé; aussi quelqu’un de très jeune en la matière, Bruno Mars, qui est très jeune, mais tout ce qui l’entoure la lettre de la mort. Vicente Fernández, également ici au Mexique et Silvia Pinal, ont exprimé le vent.

La viddente qui passera au succès dans le programme Sabadazo grâce à son succès prédictions a souligné que ces avis ne doivent pas être mal interprétés ou qu’ils sont un fait qui se produira; Mhoni Vidente s’assure que ses prédictions sont des avertissements et que des mesures peuvent être prises pour empêcher ce qui est attendu de se produire; il demande donc à ceux qui sont proches de ces personnages de les avertir pour qu’ils prennent soin d’eux-mêmes et soient plus attentifs à leur santé.

Ils doivent absolument voir que ce sont des prédictions pour éviter ce qui pourrait arriver; Alors si vous m’écoutez, que vous me regardez, passez-lui le mot: Mhoni dit qu’il voit quelque chose de mauvais dans vos poumons Vicente prend plus soin de vous; Silvita, Mhoni a déjà donné la recommandation, ou je sors, je vais prendre soin de moi maintenant aux fêtes de Noël.

Le célèbre a souligné que l’arrivée du vaccin peut être un réel problème s’il n’est pas pris calmement, car quand on sait qu’il existe déjà un vaccin, beaucoup de gens cesseront de prendre soin d’eux-mêmes et c’est à ce moment que les infections vont augmenter notablement; Le Cubain a souligné qu’il faut s’inquiéter pour les personnes âgées car elles ne subiront pas le coronavirus de la même manière et probablement beaucoup d’autres partiront.

Mhoni Voyant invités à sensibiliser et à ces dates festives, le jour de la Vierge de Guadalupe, Noël, nouvel an et autres, à ne pas négliger le soin d’éloigner le coronavirus de leurs familles.

Mhoni Vidente avait déjà évoqué cette situation dans ses mémoires de l’émission du mois de décembre, une vidéo qu’il partageait sur sa chaîne YouTube et dans laquelle il soulignait que Luis Miguel risquait également de perdre la vie.