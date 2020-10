Mia Khalifa est-elle de retour? Cela pourrait être ce à quoi ses fans s’attendaient! | Instagram

La mannequin et femme d’affaires d’origine libanaise Mia Khalifa a partagé une vidéo à travers ses histoires sur Instagram, ce qui a sûrement choqué tout Internet, car ce serait probablement ce que leurs fans attendent depuis des années.

Il y a environ 23 heures, mon calife a publié qu’elle avait une page Only Fans, vous reconnaîtrez sûrement immédiatement ces deux mots car plusieurs célébrités l’ont rendue assez célèbre, ses followers peuvent s’abonner et acquérir du contenu exclusif probablement dans l’application Instagram Il n’a pas pu être placé, bien sûr c’est en échange d’un paiement mensuel.

Parmi les célébrités qui ont ce service pour ainsi dire, il y a Bella Thorne, Noelia et Joselyn CanoVous reconnaissez sûrement l’un de ces noms maintenant Khalifa rejoint la liste internationale du contenu exclusif.

Pour vous donner une idée approximative de ce qu’elle peut gagner avec ce nouveau portail, on dit que l’actrice et chanteuse Bella Thorne gagne environ un demi-million de dollars par mois, bien qu’elle ait peut-être deux millions d’abonnés de plus sur Instagram que Khalifa, peut-être vous pouvez penser à un montant approximatif de ce que vous gagnerez à partir de maintenant.

L’application Instagram a certaines restrictions qui interdisent de publier tout type de contenu qui ne convient pas aux mineurs, offensant ou qui le considère comme quelque chose en dehors des règles de conduite conventionnelles.

Mia Khalifa est connue pour avoir participé et enregistré des films pour adultes, mais après trois mois et après avoir enregistré environ 29 films, elle a décidé de se retirer de ladite industrie, ce que ses fans ont été assez déçus car elle avait réussi à devenir extrêmement populaire. page.

Au fil des années, c’était en 2014, certaines entreprises ont décidé de contacter Mia et de lui proposer à nouveau de participer à ce type de projet, auquel elle a catégoriquement dit non du fait qu’elle ne voulait plus que son image soit vendue en ce genre de contenu.

Malgré le fait qu’elle ait été assez critiquée à plusieurs reprises pour le fait que sa popularité aujourd’hui soit précisément due à son passé, elle le nie à certaines occasions.

Sûrement aujourd’hui tous ceux qui la critiquaient ou même ceux qui la soutenaient, ont été surpris par la décision d’avoir fait leurs propres Only Fans malgré le fait qu’elle avait déjà une page où elle publiait des séances de photographies artistiques, en plus des séances auxquelles être pris pour lancer votre propre calendrier.

Dans la vidéo, elle apparaît vêtue d’un peignoir sur deux sous-vêtements noirs, toute tenue que porte la belle femme d’affaires aura toujours l’air extrêmement coquette.

Depuis quelques mois, le mannequin et aussi une femme d’affaires ont décidé de changer de mode de vie aujourd’hui, elle fait beaucoup d’exercice, qu’elle partage parfois sur son Instagram et probablement aussi son alimentation en conséquence a eu une silhouette inégalée et probablement enviée par des millions.

Peut-être qu’elle ne voulait pas tellement montrer sa nouvelle page et c’est pourquoi elle l’a publiée dans ses histoires car elle est automatiquement supprimée après 24 heures, même si si elle le voulait, elle aurait également pu la supprimer. C’est l’une des options que nous avons pour publier nos histoires et les choses qui l’ont fait et permettre à certains de ses 21 millions 700000 abonnés de le voir.

