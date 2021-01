Mia Khalifa expose son mari alors qu’ils sont tous les deux naturels! | Instagram

Encore Mia khalifa C’est devenu une tendance après avoir partagé des publications frappantes à travers ses histoires sur Instagram dans lesquelles, apparemment, elle et son partenaire sont tout à fait naturels.

Peut-être pour beaucoup ce n’est pas nouveau de savoir que Mia Khalifa est sans vêtement, car à ce jour certaines de ses vidéos continuent de circuler sur Internet, ce sont celles qu’elle a enregistrées il y a quelques années pour l’industrie cinématographique pour adultes. .

C’est ainsi que le nom de la mannequin d’origine libanaise en plus d’être une femme d’affaires a commencé à être connu et est devenu extrêmement populaire, grâce à cela aujourd’hui elle est une célébrité du divertissement notamment sur les réseaux sociaux où on peut la voir assez active depuis un certain temps. .

Mia khalifa Elle a traversé de nombreuses situations tout au long de sa courte vie, elle a actuellement 27 ans, elle est une femme émotionnellement mature et est également mariée avec bonheur au chef Robert Sandberg qui à plusieurs reprises nous l’avons vue déguster de délicieux plats que son mari vous prépare.

Il semble que le mari du mannequin ait fêté son anniversaire le 18 janvier, alors il a décidé de le célébrer d’une manière particulière, à travers trois publications dans ses histoires, il nous a montré ce que nous pouvions considérer comme le meilleur de son mariage.

En premier vidéo Bref, elle apparaît allongée sur le lit comme si elle se réveillait d’un long et long rêve, la chose frappante dans les images est qu’il semble qu’elle ne porte rien, même s’il n’est pas possible de voir quoi que ce soit en réalité, seulement une partie de ses énormes charmes.

La deuxième image apparaît Mia khalifa Avec son visage angélique, elle porte déjà un peignoir et elle a un sourire plutôt espiègle sur son visage.

SI VOUS VOULEZ VOIR LA PUBLICATION, CLIQUEZ ICI.

@miakhalifa pose naturellement de son lit et montre son mari sans aucun vêtement #shownews #show #miakhalifa “, ont-ils écrit dans la publication.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

La troisième image la plus intéressante car il s’agit d’une photographie de son mari, qui est assis sur un canapé avec les jambes légèrement écartées, il est plus qu’évident qu’il est sans vêtement, seulement que Mia Khalifa a édité le Photo pour que quelque chose d’incorrect ne soit pas vu, il a également placé quelques détails faisant référence à l’anniversaire de son amour.

Auparavant, la jeune femme d’affaires avait admis qu’elle s’était mariée à l’âge de 18 ans, mais qu’elle s’était séparée en raison des mauvais traitements qu’elle avait subis, après avoir eu plusieurs partenaires qui ne la traitaient pas comme elle le méritait, elle a retrouvé le chef blond avec qui elle a entamé une relation de la chose la plus agréable et la plus prospère, pendant le temps que nous avons connu le couple à travers leurs réseaux sociaux, nous avons vu que les deux sont très heureux ensemble, surtout parce que son mari la soutient dans tous les projets qui Mia khalifa entreprendre.

L’un des projets susmentionnés est précisément sa page dans OnlyFans, où malgré avoir reçu tant de critiques, elle a commencé à se sentir respectée et aimée au sein de la communauté, il semble qu’elle a trouvé une nouvelle famille qui ne la critique pas et l’accepte avec tout et son passé. tout comme son mari.

Ce qui depuis quelques mois a attiré l’attention et non pas parce que c’est directement de Mia Khalifa mais si elle est liée à elle, c’est qu’il semble que sa sœur ou quiconque prétend être, soit maintenant devenue une star des films pour adultes, tout comme elle l’était. Le mannequin en 2014, dans un compte Twitter, prétend que son nom est Matti Khalifa et mentionne qu’elle est bien la sœur de Mia Khalifa, son nom est devenu très populaire bien que Mia n’ait fait aucune déclaration.

Lire aussi: Mia Khalifa se prépare pour ses OnlyFans, No Clothes!