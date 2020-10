Mía Khalifa présente un décolleté prononcé au milieu du désert | Instagram

Le mannequin, femme d’affaires et ancienne actrice Mia khalifa J’en laisse plus d’un la bouche ouverte après avoir partagé une vidéo où il montre un décolleté formidable et prononcé, ravissant bien sûr ses millions de followers sur Instagram.

Mia Khalifa a partagé une vidéo portant un spectaculaire esc0te avec un chemisier blanc au milieu du désert.

En plus de montrer ses grands charmes, elle a également partagé à quoi ressemble sa peau parfaite et brillante, sans aucun doute quelque chose que beaucoup de gens envient.

Nul doute que grâce à la popularité que j’ai acquise en à peine trois mois après avoir participé à certains films pour adultes, la célébrité compte aujourd’hui 21 millions 700000 followers sur son compte Instagram officiel, qui est accompagné de plus de 2000 photographies, parmi lesquelles sa silhouette se démarque et surtout ses énormes charmes.

Il est à noter que l’influenceur Mia khalifa maintient une campagne dure sur Instagram contre les stéréotypes, c’est pourquoi la plupart du temps il partage Photographies et des vidéos montrant sa peau naturelle

C’est le cas aujourd’hui qu’il a partagé à travers ses histoires Instagram une série de vidéos où il apprécie d’abord ses filles puis son visage brillant, cependant, comme il est éliminé au fil du temps, Show News a pu sauver ces histoires pour que vous puissiez les admirer quand vous le souhaitez.

Comme d’habitude, la femme libanaise partage généralement des photographies s3xys, il n’est donc plus étrange de voir ce type de contenu sur ses réseaux sociaux.

Mia khalifa Il est né le 10 février 1993 à Beyrouth de parents chrétiens orientaux. Sa famille est catholique et il a été élevé dans un milieu religieux, bien qu’il ne pratique ni ne souhaite actuellement pratiquer cette religion.

Elle a déménagé à Miami et, à son arrivée, a été contactée pour poser nue pour des photos, ce qu’elle a accepté et a commencé sa carrière dans l’industrie du brunch en octobre 2014 après qu’un client de l’établissement de restauration rapide pour lequel elle travaillait ait été invité à le faire. approché pour offrir de faire partie de l’industrie et a commencé à travailler pour la société de production Score.

Ainsi, avec plus d’un million et demi de visites au cours des quelques mois où elle était actrice, à 22 ans, Mia khalifa Elle est devenue l’actrice de films pour adultes la plus recherchée sur le site Web P0rnhub, et le 28 décembre 2014, le site l’a classée n ° 1 dans son classement, remplaçant la star vétéran Lisa Ann.

Il est à noter que la jeune célébrité a récemment lancé un calendrier où elle est elle-même le protagoniste pour un montant modeste envoyé à ses abonnés avec une belle signature et une dédicace.Dans certaines de ses publications, elle a toutefois partagé des photographies du contenu et pour des raisons évidentes. Il n’a pas tout montré pour attirer l’attention de ses prospects.

En plus des réseaux sociaux, comme si cela ne suffisait pas maintenant Mia khalifa Elle est devenue une véritable tiktoker et a en fait récemment lancé son propre compte où elle divertit beaucoup ses fans avec ses vidéos de bandes dessinées et compte jusqu’à présent environ 11 millions de followers sur ce compte, un nombre qui continuera probablement d’augmenter ainsi que vos autres réseaux sociaux.

Et malgré le fait qu’il a pris sa retraite il y a plusieurs années de l’industrie du cinéma pour adultes, de nombreux internautes continuent de taper son nom dans le moteur de recherche, pour voir certaines des 29 vidéos qu’il a réussi à enregistrer lorsqu’il avait un contrat avec lesdites sociétés de production.

Il est à noter qu’il a lancé ses Onlyfans, une page où les utilisateurs qui les possèdent peuvent partager du contenu exclusif qui serait sûrement interdit sur le réseau social Instagram.

