Mia Khalifa remercie Beyoncé pour ses OnlyFans! | Instagram

Il y a seulement quelques heures, le mannequin et aussi la femme d’affaires Mia khalifa Il a décidé de ravir l’élève de ses admirateurs avec une image qui a sûrement fait plus qu’un soupir chez ses fans, en plus de cela il a également surpris par sa description où il a remercié Beyoncé elle-même pour sa bénédiction de commencer avec elle. Seulement les fans.

Il semble que Mia Khalifa soit toujours à la recherche d’un moyen d’attirer l’attention de ses admirateurs, étant qu’en réalité elle n’a pas besoin de beaucoup avec sa simple présence, elle parvient à capter plus que l’attention de ses fans, bien sûr cela augmente en portant un costume salle de bain, ce qui s’est passé dans son dernier message.

Ce n’est pas la première fois que l’ancienne actrice de films de contenu pour les personnes âgées partage des images dans lesquelles elle porte des maillots de bain, en particulier en noir, qui ne se démode d’ailleurs jamais, vous pouvez avoir l’air élégant et toujours voir un peu plus mince, est l’une des meilleures options pour s’habiller.

Cela tu le sais très bien Mia khalifa C’est précisément cette couleur qu’elle porte dans son maillot de bain, d’après ce que l’on peut voir dans la partie supérieure de l’image Mia Khalifa est à Casa Xixim un bel hôtel de charme qui se trouve au Mexique, le mannequin profite des plages et aussi un certain type de chaises longues qui sont dans le sable même si elles semblent plus de lits qu’autre chose.

Mia Khalifa est la propriétaire d’une figure enviable, même si pendant quelques mois elle a perdu beaucoup de poids, du fait qu’elle a beaucoup exercé pendant sa quarantaine, elle a réussi à avoir la silhouette qu’elle voulait tant, évidemment ses charmes supérieurs n’ont pas diminué un peu car ce sont des implants, ils ont seulement réussi à paraître un peu plus gros.

Sa peau bronzée se démarque dans l’image dans laquelle certains de ses adeptes ont mis plus que des cœurs dans la boîte de commentaires.

Sur la photo, nous pouvons voir le beau modèle, femme d’affaires et star des réseaux sociaux Mia khalifa Sur le point de se lever, elle montre sa silhouette mince et maintenant tonique tout en essayant de lui enlever les poils de son visage qui lui causent apparemment des problèmes, elle a commenté quelque chose d’assez drôle dans son message:

Le vent n’aurait pas fait ça à Beyoncé. En passant, merci @beyonce de nous avoir donné toute votre bénédiction pour démarrer un 0nlyFánś », a écrit Mia Khalifa.

On ne sait pas à ce jour la relation que Mia Khalifa entretient avec BeyoncéC’était peut-être juste une comparaison avec leurs styles.

Quelques mois auparavant Mia khalifa a partagé son désir de lancer une page OnlyFans, immédiatement plusieurs followers ont commencé à la critiquer, car il est bien connu que sur cette page les utilisateurs peuvent partager le contenu qu’ils veulent, il pourrait même être dédié uniquement aux adultes, donc personne ne peut y accéder à n’importe quel compte, sauf si vous êtes un abonné et que vous payez vos frais.

Ce qui pour de nombreux internautes a été quelque chose d’irrévérencieux de sa part lors du lancement d’une page dans OnlyFans pour elle a été bien plus que cela, puisqu’elle a commenté dans certaines publications qu’être dans la communauté OnlyFans est précisément la meilleure chose qu’elle aurait pu faire, Parce que personne ne la critique et qu’ils ne la jugent pas non plus, Khalifa peut se montrer tel qu’il est.

Peut-être que certaines des personnes qui sont venues la critiquer ignorent que Mia Khalifa a tendance à faire pas mal de dons, elle a fait de même avec les bénéfices de OnlyFans, puisqu’elle en a alloué une grande partie à différentes associations caritatives, c’est elle-même qui l’a partagé il y a longtemps. Aussi sur Instagram, il n’est donc pas intéressé par les opinions négatives que les autres peuvent se faire de lui.

