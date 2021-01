Les Dolphins de Miami ont un match “à gagner” dimanche pour terminer la saison régulière. L’équipe de l’AFC Est doit vaincre les Bills de Buffalo afin d’atteindre les séries éliminatoires mais sera sans son “plus proche”. Le quart-arrière Ryan Fitzpatrick a été testé positif au COVID-19 et manquera le match pivot.

L’équipe a annoncé que Fitzpatrick avait été placé sur la liste de réserve / COVID-19 jeudi, le rendant indisponible pour le match. Il s’était pleinement entraîné mercredi avant d’être testé positif. Les Dolphins et la NFL ont commencé à rechercher des contrats et n’ont découvert aucun contact étroit à haut risque. Les tests se poursuivront alors que le partant Tua Tagovailoa se prépare pour le plus grand match de sa jeune carrière dans la NFL.

“Nous avons pris toutes les précautions”, a déclaré l’entraîneur-chef Flores vendredi, par ESPN. “Nous avons suivi les protocoles. En ce qui concerne les contacts étroits, nous sommes en bonne forme de ce point de vue.” Comme preuve supplémentaire du point de vue de Flores, Tagovailoa ne s’est pas identifié comme un contact étroit et commencera comme prévu.

Alors que Fitzpatrick est techniquement le quart-arrière remplaçant à Miami, sa perte a toujours un impact sur l’équipe. L’entraîneur-chef Brian Flores a utilisé le quart-arrière vétéran comme son plus proche lors de matchs serrés, l’insérant dans l’alignement au quatrième quart de deux matchs séparés. Fitzpatrick a ensuite fourni une étincelle à l’offensive avec son style de jeu “Pistolero”.

Un exemple est une victoire de retour sur les Raiders de Las Vegas samedi. Fitzpatrick est entré dans le match après un panier tardif et a lancé une passe profonde à Mack Hollins pour un achèvement de 34 verges. Il l’a également fait tandis que l’ailier défensif des Raiders, Arden Key, a attrapé son masque et a tiré la tête sur le côté, ajoutant encore 15 verges.

Si la recrue de Tagovailoa mène les Dolphins à une victoire contre les Bills et assure une place en séries éliminatoires, ce sera la première fois que Fitzpatrick atteindra les séries éliminatoires. Vétéran de 16 ans qui est entré dans la ligue en tant que choix de septième ronde en 2005, Fitzpatrick a joué pour huit équipes mais n’a jamais atteint les séries éliminatoires. Le plus proche qu’il est venu était en 2015 en tant que membre des 10-6 New York Jets. Cependant, l’équipe a perdu contre les Bills de Buffalo lors de la finale de la saison.

Si les Dolphins faisaient les séries éliminatoires, Fitzpatrick risquerait toujours de rater la ronde Wild Card. Tout joueur asymptomatique dont le test est positif doit attendre au moins 10 jours avant de rejoindre l’équipe. Ce calendrier signifierait que Fitzpatrick ne pourrait pas s’habiller avec ses coéquipiers avant le dimanche 10 janvier. Le premier tour des séries éliminatoires comprendra trois matchs samedi et trois dimanche, mais la NFL ne révélera pas le calendrier avant les 14 équipes. sécuriser les spots.