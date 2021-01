Michael Apted, le célèbre réalisateur et documentariste britannique, est décédé. Apted était surtout connu pour avoir réalisé le biopic de Loretta Lynn Coal Miner’s Daughter et le film de James Bond mettant en vedette Pierce Brosnan Le monde ne suffit pas. Il a également réalisé les films de suivi de Seven Up, une série documentaire britannique pionnière qui raconte la vie de 14 résidents britanniques.

Roy Ashton, de l’agence Gersh, a confirmé la mort d’Apted vendredi au Hollywood Reporter. Les détails de sa mort n’ont pas été annoncés. Apted a été membre du conseil des gouverneurs de l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences et a été président de la Director’s Guild of America de 2003 à 2009. En 2005, il a remporté le prix DGA pour la réalisation exceptionnelle – Série dramatique pour le premier épisode de HBO. Rome. En 2013, il a reçu le prix Robert Aldrich pour l’ensemble de ses réalisations de la DGA et a été nommé membre honoraire à vie en 2018.

La carrière d’Apted a commencé à la télévision au Royaume-Uni. Il a été assistant du réalisateur canadien Paul Almond lors de la réalisation de Seven Up, un film de 1964 qui suit 14 enfants britanniques. Apted a réalisé le deuxième film, réalisé sept ans plus tard, et réalisé tous les films suivants, principalement les mêmes résidents britanniques. Le dernier film réalisé avant la mort d’Apted était 63 Up, sorti en 2019. En 2012, la série a reçu un prix spécial Peabody.

Entre les films Up, Apted des dizaines d’épisodes de télévision et de longs métrages. Il a fait ses débuts avec The Triple Echo en 1972. Son long métrage le plus acclamé est Coal Miner’s Daughter, qui a été inscrit au National Film Registry en 2019. Bien qu’Apted ne connaissait pas le travail de Lynn, son point de vue extérieur a fait de Coal Miner’s Daughter un biopic plus efficace. Le film a été nominé pour sept Oscars et a remporté à Sissy Spacek l’Oscar de la meilleure actrice.

Les autres films d’Apted incluent Gory Park, Gorillas in the Mist, Class Action, Nell, Enigma et The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader. En 1999, il a réalisé le troisième film 007 de Brosnan, The World Is Not Enough. Son dernier long métrage était Unlocked, un thriller de 2017 mettant en vedette Orlando Bloom et Noomi Rapace.

Apted aimait également le rock ‘n’ roll et réalisait également des films et des documentaires liés au rock. Il a réalisé Stardust, un film de 1974 mettant en vedette le musicien David Essex. Il a remporté un Grammy pour Bring on the Night, un film de 1985 sur la réalisation du premier album solo de Sting. Il a également réalisé The Long Way Home, un documentaire sur le musicien russe Boris Grebenshchikov. En 2002, il a réalisé un film sur la tournée des Rolling Stones cette année-là, mais il n’est jamais sorti. Il a également réalisé le film Inspirations de 1997, une discussion sur les arts mettant en vedette David Bowie et l’artiste pop Roy Lichtenstein.

Le travail télévisé le plus récent d’Apted comprend des épisodes de Bloodline, Masters of Sex et Ray Donovan. Il laisse dans le deuil sa troisième épouse, Paige, et ses enfants James, John et Lily. Son fils, l’éditeur sonore Paul Apted, est décédé en 2014 d’un cancer du côlon.