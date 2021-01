T

Le père d’un constructeur retrouvé mort dans la piscine de Michael Barrymore il y a près de 20 ans veut qu’un coroner supervise une nouvelle enquête.

Le fils de 31 ans de Terry Lubbock, Stuart Lubbock, a été découvert flottant face contre terre dans une piscine après une fête dans la maison de l’artiste à Roydon, Essex, le 31 mars 2001.

Il pense que des informations doivent avoir émergé qui justifient une nouvelle enquête.

Un coroner a enregistré un verdict ouvert en 2002 et, il y a deux ans, le procureur général de l’époque, Jeremy Wright, a refusé de donner à M. Lubbock le feu vert pour demander à la Haute Cour une deuxième enquête.

Mais M. Lubbock dit qu’un récent appel de la police d’Essex, qui a coïncidé avec le documentaire de Channel 4 Barrymore: The Body In The Pool l’année dernière, a changé le paysage.

Un détective principal a déclaré aux journalistes en février qu’il pensait que le père de deux enfants, Stuart Lubbock, avait été violé et assassiné et qu’un «ou plusieurs» des fêtards étaient responsables de «cette grave agression sexuelle».

(

Stuart Lubbock a été retrouvé mort dans la piscine de Michael Barrymore

/ PA)

M. Lubbock, 76 ans, de Harlow, Essex a déclaré qu’il aimerait que la police dise à un jury d’enquête pourquoi ils croient cela.

«J’espérais que la police ferait des progrès et trouverait enfin une réponse grâce au documentaire», a-t-il ajouté.

«Mais près d’un an s’est écoulé et j’ai été déçu.

“Néanmoins, je pense qu’une nouvelle enquête est désormais justifiée.”

Il a déclaré: «Je pense que le documentaire, l’appel de la police et l’enquête, ont dû produire des informations qui pourraient conduire à un verdict différent.

«La police a dit qu’elle pensait que quelqu’un avait violé et tué mon fils.

«J’aimerais les entendre dire à un jury d’enquête pourquoi ils pensent cela.

«J’aimerais aussi que les personnes qui étaient à la fête soient à nouveau interrogées lors d’une enquête.»

M. Lubbock a déclaré que les avocats n’avaient pas encore demandé officiellement au procureur général Suella Braverman de donner le feu vert pour qu’une nouvelle demande d’enquête soit présentée à la Haute Cour.

(

Terry Lubbock, père de Stuart Lubbock

/ Archives PA / Images PA)

Il a ajouté: «Je veux justice pour mon fils.

«C’est tout ce que je vis pour le moment, et tant que je vivrai, je continuerai à me battre pour Stuart.

«L’enquête policière n’a pas produit les réponses que j’espérais, je me concentre donc maintenant sur une nouvelle enquête.

Personne n’a été inculpé d’un quelconque délit lié à la mort de Stuart Lubbock.

M. Barrymore, aujourd’hui âgé de 68 ans, a été arrêté en 2007 mais n’a jamais été inculpé d’aucune infraction.

Il a ensuite poursuivi la police d’Essex et a affirmé qu’une arrestation injustifiée lui avait coûté environ 2,5 millions de livres sterling en perte de revenus, mais les juges de la Cour d’appel ont conclu qu’il devrait obtenir des dommages-intérêts symboliques.

En mars, M. Barrymore s’est adressé au programme Good Morning Britain d’ITV et a qualifié le documentaire de Channel 4 de «vil et vicieux».

M. Barrymore a déclaré que personne qui se trouvait chez lui la nuit de la mort de Stuart Lubbock ne savait ce qui s’était passé.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait quelque chose de nouveau à offrir à la police, il a répondu: «Je souhaite sincèrement que je le fasse.»

Et il a dit qu’il avait vécu «20 ans d’enfer».

La police d’Essex a déclaré que l’enquête se poursuivait.

L’inspecteur en chef-détective Stephen Jennings a déclaré: «Nous restons engagés dans cette enquête et continuons de faire appel pour obtenir des informations conduisant à l’arrestation et à la condamnation pour le viol et le meurtre de Stuart Lubbock.

«Neuf personnes sont allées à la fête chez Michael Barrymore, mais un seul d’entre eux – Stuart – a fini par être violemment agressé sexuellement et assassiné.

«Nous savons que tout le monde à cette fête n’était pas responsable de ce qui s’est passé, mais quelqu’un l’a été. Nous savons également que tout le monde à cette fête ne sait peut-être pas ce qui s’est passé, mais quelqu’un le sait.

«Nous voulons que les personnes qui disposent d’informations se manifestent et nous parlent – il n’est jamais trop tard pour faire ce qu’il faut.»