La nouvelle star de l’UFC Michael Chandler dit qu’il prend son travail comme “remplaçant” pour le Khabib contre. Gaethje se battre très sérieusement … et il sera prêt à intervenir si l’un ou l’autre des combattants ne peut pas y aller samedi.

Comme nous l’avons déjà signalé, plusieurs combats de Khabib ont été abandonnés à la dernière minute en raison de circonstances imprévues … allant de mauvaises réductions de poids à des blessures anormales.

Alors, Dana White a un plan de secours pour l’UFC 254 – faire voler Michael Chandler, l’un des meilleurs poids légers du monde, pour rester prêt au cas où quelque chose arriverait à Justin ou à Khabib avant que la cloche ne sonne.

“Bien sûr, je ne veux pas que la malchance arrive à Khabib ou Gaethje parce que je les respecte énormément”, dit Chandler à TMZ Sports … “mais ils avaient besoin de quelqu’un pour être ici comme police d’assurance, comme plan de secours au cas où quelqu’un est tombé de la carte. Alors, j’ai dit que je devais être prêt. “

Chandler est sur Fight Island et se prépare comme s’il se battait samedi soir – du conditionnement à la réduction de poids.

«À ce stade, je ne sais toujours pas si je pèse et si j’attends que Khabib et Gaethje prennent du poids», dit Chandler.

«Je ne sais pas si je vais aller dans l’arène, m’échauffer, me faire les mains jusqu’à ce que Khabib et Gaethje entrent réellement dans cette cage et que la porte de la cage soit verrouillée et que Bruce Buffer les annonce.

Chandler admet que c’est un entraînement frustrant pour un combat qui pourrait ne pas se produire – mais “j’ai signé sur la ligne pointillée en disant que je serais le remplaçant, je suis le remplaçant jusqu’à ce que je ne sois plus nécessaire.”

“Tout ce que je peux faire, c’est faire mon travail.”

Après l’UFC 254, Chandler dit qu’il espère signer un contrat pour se battre Tony Ferguson – et s’il gagne cela, cela le placerait dans une excellente position pour un tir au titre potentiel avec Khabib ou Justin.

Nous avons également demandé à Chandler de faire une prédiction de combat pour samedi – et il prend Khabib sur Gaethje.

“Tu dois parier sur le gars qui est invaincu.”

Mais, Chandler dit que Gaethje est un homme dangereux – et il a une vraie chance de contrarier le champion.

Est-ce encore samedi?! ??!