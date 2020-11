Saturday Night Live a diffusé un tout nouvel épisode au cours du week-end animé par le comédien John Mulaney. Comme toujours, l’émission a présenté un autre segment de mise à jour du week-end avec Michael Che et Colin Jost. Bien sûr, étant donné qu’il a été récemment rapporté que Jost s’était marié avec Scarlett Johansson, le sujet a été discuté pendant le segment. Che, comme il est connu pour le faire avec son co-présentateur, s’est même un peu amusé avec la situation en s’adressant directement à l’actualité du mariage sur Weekend Update.

Les téléspectateurs ont remarqué que pendant le segment de la mise à jour du week-end, Jost portait en effet une alliance. Le co-présentateur de Jost a également abordé directement la nouvelle en racontant, naturellement, une blague sur la situation. Alors que l’épisode a été diffusé quelques jours seulement avant les élections du 3 novembre, Che a évoqué son incertitude quant au grand jour. “Je ne sais pas ce qui va se passer avec cette élection, la tension me tue”, a déclaré Che. Il a ensuite continué à évoquer ses sentiments et à faire une blague sur ses différentes situations et celles de Jost dans le processus. “Je ne sais pas ce que sera ce monde après mardi. Je ne te reverrai peut-être plus jamais, Colin. Je veux dire, nous pourrions être tous les deux repêchés dans la guerre des races. Ce n’est pas juste, tu viens d’épouser Scarlett Johansson et je viens d’acheter un vélo électrique, nous nous en tirons tous les deux très bien. “

Jeudi, il a été rapporté que Jost et Johansson se sont mariés lors d’une cérémonie intime au cours du week-end du 24 octobre. Leurs noces discrètes auraient respecté les précautions de sécurité COVID-19. Il s’agit du premier mariage de Jost et du troisième de Johansson, qui était auparavant marié à Ryan Reynolds et Romain Duriac, avec qui elle partage sa fille Rose, âgée de six ans. Jost et Johansson se sont fiancés en mai 2019 après deux ans de relation.

Le couple a annoncé la nouvelle du mariage via le compte Instagram de Meals on Wheels, car le souhait de mariage du couple est que les gens fassent un don à l’organisation au milieu de cette période difficile dans le pays en ce moment. “Nous sommes ravis d’annoncer la nouvelle que Scarlett Johansson et Colin Jost se sont mariés ce week-end lors d’une cérémonie intime avec leur famille immédiate et leurs proches, en suivant les précautions de sécurité COVID-19 comme indiqué par le CDC”, a posté Meals on Wheels à côté une image du ferry de Staten Island avec des canettes superposées à l’arrière. L’annonce a également présenté le jeu de mots titre, «Jost Married». La déclaration de l’organisation a poursuivi: «Leur souhait de mariage est d’aider à faire une différence pour les personnes âgées vulnérables pendant cette période difficile en soutenant [Meals on Wheels America]. Pensez à faire un don pour célébrer l’heureux couple en cliquant sur le lien dans notre bio. “