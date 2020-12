Le “Christmas Joke Swap” annuel de cette année est devenu personnel pour les co-animateurs de “Weekend Update” Colin Jost et Michael Che. Les deux rédacteurs en chef de Saturday Night Live terminent chaque année en écrivant des blagues hors couleurs les uns pour les autres, puis en les lisant en direct pour la première fois, avec un effet désastreux. Cette année, Che a photographié la nouvelle épouse de Jost, l’actrice Scarlett Johansson.

Comme d’habitude, Che a forcé Jost à lire des blagues ouvertement racistes tandis que Jost pour Che a lu des déclarations incriminantes sur les nouvelles du jour. Pour la grande finale de la nuit, Che a concocté une blague qui abordait la race par le biais de Johansson et la controverse entourant son portrait de personnes de races différentes d’elle. Jost a lu: “Il a été annoncé que le chanteur de Creed Scott Stapp jouera Frank Sinatra dans un prochain film, mais la bonne nouvelle, c’est que Sammy Davis Jr. sera joué par Scarlett Johansson.”

Il était difficile de dire qui riait le plus – Che ou le public, alors que Jost enfouissait son visage dans sa main après avoir livré la ligne de frappe. Il était accompagné d’une image de Johansson côte à côte avec Davis Jr., tous deux avec de larges sourires sur leurs visages.

La blague de Che remonte au moins à 2017, lorsque Johansson a joué dans une adaptation en direct du manga et de l’anime Ghost in the Shell. Elle a joué Motoko Kusanagi, un personnage asiatique dans la franchise originale, bien que Johansson elle-même soit d’origine danoise et d’Europe de l’Est. Le choix du casting a suscité beaucoup de critiques à l’époque, bien que la blague de Che soit davantage une référence aux commentaires qui ont suivi.

Johansson a publiquement promis de ne jamais jouer le rôle d’un personnage d’une race différente dans une interview avec Marie Claire à l’époque, et a expliqué qu’elle avait simplement sauté sur l’occasion de jouer dans une franchise dirigée par des femmes. Cependant, en 2018, la controverse s’est réveillée lorsque Johansson a été choisi pour le rôle de Dante “Tex” Gill, un homme transgenre dans le film Rub & Tug. Les critiques ont fait valoir que Johansson ne devrait pas retirer un rôle à un acteur transgenre.

Johansson était sur la défensive à propos du casting au début, mais a ensuite abandonné le film et s’est excusé auprès de la communauté transgenre. Puis, à l’été 2019, Johansson a semblé une fois de plus revenir sur la question dans une interview avec As If Magazine.

“Vous savez, en tant qu’acteur, je devrais être autorisé à jouer n’importe quelle personne, ou n’importe quel arbre, ou n’importe quel animal parce que c’est mon travail et les exigences de mon travail”, a-t-elle déclaré à l’époque. Cette citation a transformé toute la saga en un mème, bien que Johansson ait déclaré plus tard qu’elle avait été sortie de son contexte. Jusqu’à présent, Johansson n’a pas répondu à la blague à ses dépens sur SNL ce week-end.