Moins d’un mois après qu’ABC a annulé sa décision de renouveler Stumptown pour une deuxième saison, la star Michael Ealy prévoit déjà son retour sur le réseau via le pilote de drame médical Triage, notre site sœur Deadline rapporte.

Triage suit un chirurgien pionnier nommé Finley Briar (Midnight, Texas ‘Parisa Fitz-Henley) à travers trois décennies travaillant dans le même hôpital. «Avec l’évolution de la médecine en toile de fond, le spectacle explore les carrières, les amitiés et les romances interconnectées de Finley et de ses collègues, ainsi que leur relation ténue avec le temps», selon la description officielle d’ABC.

Ealy jouera le rôle du neurochirurgien Nathaniel Price, «l’un des amis et collègues les plus proches de Finley Briar avec un lien personnel profond.

Prêt pour plus de pépites d’actualité d’aujourd’hui? Bien…

* MTV International est en train de redémarrer les premiers modèles classiques du réseau MTV Cribs, qui permet aux téléspectateurs de visiter les maisons de célébrités, rapporte notre publication sœur Variety. Une version américaine du redémarrage devrait être diffusée au début de 2021.

* La sitcom CBS B Positive de Chuck Lorre a trouvé une nouvelle série régulière dans Izzy G (AJ et la reine), qui jouera la fille de Thomas Middleditch et les personnages de Sara Rue, rapporte Deadline. De plus, Linda Lavin (Alice), Briga Heelan (Great News), Darryl Stephens (Noah’s Arc), Bernie Kopell (The Love Boat) et David Anthony Higgins (Mike & Molly) sont tous prêts à se reproduire.

* Netflix a publié une bande-annonce pour son drame animé de la Seconde Guerre mondiale, The Liberator, basé sur le livre du même nom d’Alex Kershaw en 2013. La série tombe le mercredi 11 novembre, alias Veterans Day.

* Dans Wonder, un long métrage documentaire relatant plusieurs années de «l’ascension et le voyage» du musicien Shawn Mendes, arrive sur Netflix dans le monde entier le lundi 23 novembre. Voici l’affiche dans toute sa splendeur: