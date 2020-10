Michael Fishman parle pour la première fois de la mort tragique de son fils Larry. Quatre mois après la mort de Larry d’une overdose de drogue en juin, l’acteur de The Conners a rompu son silence sur sa perte et son chagrin dans une interview sincère avec Tamron Hall mercredi, révélant qu’il avait décidé de briser son silence dans l’espoir que sa perte aidera les autres. .

Lorsqu’on lui a demandé quand il a appris que «Larry luttait contre la toxicomanie», Fishman a déclaré à Hall que «ce n’était pas tellement une lutte» pour son fils, déclarant que «les gens essaient des choses au fil du temps et ce n’était pas vraiment un problème dans l’ensemble “selon Us Weekly. Fishman, qui partage sa fille Isabelle et son fils Aaron avec son ex-épouse Jennifer Briner, a déclaré que Larry “avait déménagé dans une maison en transition après avoir vécu un petit moment avec sa sœur, et il avait essayé des drogues qui se sont avérées être de mauvaises drogues que plusieurs personnes. a eu une réaction très sérieuse. ” Après sa mort, l’acteur – qui a déclaré que Larry, qui était en famille d’accueil et était sur le point de vieillir, est devenu une partie de sa “cellule familiale” après avoir rencontré sa sœur Camille – a déclaré qu’il avait l’impression de “venir voir Larry, peut-être plus tard que je souhaiterais pouvoir [have]. Et je pense que pour les parents, vous savez, vous souhaiteriez avoir plus de temps. “

Jusque-là, Fishman s’était abstenu de parler du décès de son fils, bien qu’il se soit souvenu de Larry avec un message sous-titré «Toujours dans mon cœur» lors de la Journée nationale des fils en septembre. Il a dit à Hall qu’il avait choisi d’aborder la mort de Larry maintenant dans l’espoir que le partage de l’histoire de son fils aidera d’autres personnes à vivre la même chose.

«C’est cette combinaison d’essayer de trouver un moyen d’aider mes enfants à faire leur deuil et à passer par ce processus et à donner l’exemple d’un comportement positif», a-t-il expliqué. “Il y a quelques années, je n’aurais probablement jamais partagé ça, pour être honnête avec vous. Mais si c’est possible – [if] une autre personne peut raconter. Si cela peut vous aider à parler à vos enfants d’une manière ou d’une autre. “

Fishman a dit que “si cela ouvre un dialogue, où vous écoutez simplement, parce que je pense que le traumatisme qui se trouve en dessous [is there]. Ce qui est vraiment important, c’est que vous êtes assez courageux pour admettre que vous avez du mal, que vous avez besoin d’aide ou que vous n’êtes pas fort. “