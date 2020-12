Dans le Mail de dimanche, M. Sunak a déclaré qu’il y aurait encore «des jours et des mois difficiles à venir», mais a ajouté: «Le déploiement précoce des vaccins – et le travail incroyable de nos scientifiques et du NHS – signifie que nous pouvons maintenant voir la lumière. au bout du tunnel avec cette pandémie.

Certains rapports ont affirmé que le déploiement rapide du vaccin Oxford, que les régulateurs devraient approuver dans quelques jours, pourrait permettre au Royaume-Uni de se libérer des verrouillages d’ici la fin du mois de février.

Mais lundi, un conseiller scientifique du gouvernement a averti qu’il était peu probable qu’un programme de vaccination obtienne l’immunité collective au Royaume-Uni avant l’été.

Interrogé sur Sky News si les restrictions pourraient être assouplies au début de la nouvelle année, M. Gove a déclaré: “Le chancelier a raison. Si nous obtenons l’autorisation [of the Oxford vaccine] et le déploiement se déroule comme prévu, nous pouvons progressivement lever les restrictions qui ont rendu la vie si difficile à tant de personnes.

«Le bon équilibre est de tracer une voie prometteuse vers l’avenir, mais de souligner que cela dépend de certaines choses, y compris l’autorisation du vaccin, en procédant comme nous l’espérons.»

Le ministre du Cabinet a ajouté: «Les gens veulent avoir une idée claire de la stratégie de sortie, mais ils comprennent également très bien que des événements et des circonstances qu’aucun de nous ne peut nécessairement prévoir peuvent parfois retarder ou contrecarrer les progrès que nous voulons tous faire. . »

M. Gove a également déclaré que placer toute l’Angleterre sous des restrictions strictes de niveau 4 à court terme ne pouvait être exclu, car les chiffres des admissions à l’hôpital se rapprochent de ceux observés en avril au plus fort de la première vague de la pandémie.

«Nous examinons les niveaux dans lesquels les parties du pays devraient se trouver sur la base de preuves scientifiques», a-t-il déclaré. «Le Joint Biosecurity Center (JBC) fera des recommandations aux ministres… le NHS est sous pression et ce sont des mois difficiles à venir.

Sur BBC Breakfast, le professeur Calum Semple, expert en maladies respiratoires, a déclaré que c’était probablement l’été avant que l’immunité du troupeau ne soit atteinte en Grande-Bretagne grâce à un programme de vaccination contre Covid-19.

Le professeur Semple, membre du groupe consultatif scientifique du gouvernement pour les urgences, a déclaré: «De toute évidence, il y a urgence à ce sujet et nous savons qu’il est difficile de vacciner un grand nombre de personnes en même temps – nous avons une population d’un peu moins 70 millions de personnes et nous allons les traverser de manière ordonnée en vaccinant les personnes les plus à risque.

Il a ajouté: «Les personnes qui ont été vaccinées seront protégées en quelques semaines et c’est très important.

«Sur une base individuelle, ces vaccins sont si bons qu’ils protègent les individus, donc nous n’avons pas à attendre que cette absurdité au sujet de l’immunité du troupeau se développe par une infection naturelle, nous pouvons commencer à protéger les individus.

«Pour obtenir l’immunité du troupeau de la communauté au sens large contre la vaccination plutôt que par l’infection naturelle, il faudra probablement 70% à 80% de la population à vacciner, et cela, j’en ai peur, va nous emmener tout au long de l’été. “