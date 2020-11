H

Les hôpitaux d’Angleterre pourraient être submergés de cas Covid si les députés ne soutiennent pas le nouveau système de paliers, a averti le ministre du Cabinet Michael Gove.

Le gouvernement est confronté à une rébellion potentielle de la part de certains de ses propres députés opposés au système qui démarre le 2 décembre, mais M. Gove a déclaré que les députés devaient «assumer la responsabilité» des décisions difficiles.

Certains députés affirment que les niveaux sont trop larges et ont exigé un système plus localisé. Le président du comité d’arrière-ban conservateur de 1922, Sir Graham Brady, fait partie des critiques des restrictions, accusant le gouvernement de violer les «droits fondamentaux de l’homme».

Mais dans le Times, M. Gove a déclaré que le nouveau système était nécessaire pour ralentir la propagation du virus qui, autrement, pourrait laisser les hôpitaux «physiquement débordés».

Il a écrit: «Les niveaux que nous avions mis en place avant le verrouillage n’avaient pas été supprimés [Covid] suffisamment: ils n’étaient ni assez forts pour réduire suffisamment les contacts sociaux, ni appliqués suffisamment largement pour contenir la propagation du virus ».

Les syndicats doivent encore décider s’ils appuieront les nouvelles restrictions et ont averti que les zones du niveau trois ont besoin d’un soutien financier supplémentaire.

L’introduction du système à trois niveaux verra presque tout le pays dans les deux niveaux les plus élevés qui incluent des restrictions strictes sur les bars et les restaurants et les ménages se mélangeant à l’intérieur.

Cela survient alors que le nombre de personnes hospitalisées atteintes de Covid-19 dans quatre régions du NHS d’Angleterre a atteint des totaux plus élevés ce mois-ci qu’au cours du premier pic, avec des chiffres dans le sud-ouest et le nord-est et dans le Yorkshire toujours supérieurs à ceux observés au printemps.

Pendant ce temps, il est apparu que les scientifiques informant le gouvernement ont déclaré que tout assouplissement des restrictions à Noël se traduirait par une “forte” augmentation des taux de transmission des coronavirus et la prévalence “pourrait facilement doubler”.

Dans une série de documents publiés vendredi, le Groupe consultatif scientifique pour les urgences (Sage) a déclaré que “le mélange substantiel” de personnes sur une courte période de temps représente un “risque important de transmission généralisée”.

Les scientifiques ont fait leur mise en garde lors d’une réunion le 18 novembre – quelques jours avant que le gouvernement n’annonce qu’il y aurait un assouplissement limité des restrictions à Noël.

Ils ont dit: “La prévalence pourrait facilement doubler pendant quelques jours de la saison des fêtes, avec de nouvelles augmentations multiplicatives à mesure que les nouvelles infections retournent à leurs réseaux” de routine “.”

M. Johnson a confirmé plus tôt cette semaine que trois ménages pourront se mélanger du 23 au 27 décembre, mais il a dit aux familles qu’elles devaient porter un “jugement personnel” sur les risques encourus par les proches vulnérables lors de la formation d’une bulle de Noël.