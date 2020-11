T

deux ministres du Cabinet ont été embarrassés aujourd’hui lorsqu’ils se sont trompés complètement sur les nouvelles règles de verrouillage.

Le ministre du Cabinet, Michael Gove, s’est excusé après avoir dit à tort au public qu’il serait acceptable de jouer au golf ou au tennis en simple en plein air.

Et puis, le secrétaire aux Communautés, Robert Jenrick, a fait une erreur en disant à la télévision que tout un foyer pouvait rencontrer un ami d’un autre foyer et se promener.

M. Jenrick s’est alors contredit, augmentant la confusion semée par ses propos.

Les erreurs sont survenues alors que le Cabinet se réunissait pour sa première session hebdomadaire depuis l’annonce du verrouillage d’urgence de quatre semaines, qui devait se terminer le 2 décembre.

L’erreur de M. Gove est survenue lors d’une séance de questions-réponses sur Facebook avec les électeurs de Surrey lorsqu’il a déclaré que le tennis en simple était autorisé et qu’il a dit “nous cherchons à” permettre aux gens de jouer au golf avec une autre personne.

Ce matin, il a avoué via Twitter qu’il avait eu tort et a tweeté un lien vers les directives du gouvernement publiées qui montrent clairement que les terrains de golf et les clubs de tennis doivent fermer.

“Mes excuses, je me suis trompé”, a-t-il dit. “Les installations de loisirs en plein air, notamment les courts de tennis et les terrains de golf, seront fermées à partir de jeudi.”

M. Jenrick, s’exprimant plus tard sur BBC Breakfast, a suggéré que les ménages pourraient se promener avec une autre personne, ce qui a incité la présentatrice Louise Minchin à demander: «Je pense vous avoir entendu dire qu’à l’extérieur, vous pouvez être un ménage, plus une autre personne, c’est que ce que vous vouliez dire et est-ce exact? “

M. Jenrick lui a assuré: “Oui, c’est vrai.”

Elle a demandé à nouveau: “Une famille pourrait donc se promener, avec, par exemple, un ami?” Le secrétaire des Communautés a répondu: “Oui”.

Pressé à nouveau de savoir si quatre personnes d’un ménage et une personne d’un autre pourraient aller se promener, M. Jenrick a changé de ton et a dit: “Oui, pour que vous puissiez sortir dans votre propre maison ou avec une autre personne.”

Les directives officielles indiquent que les personnes en Angleterre peuvent faire de l’exercice ou visiter des lieux publics extérieurs soit avec leur ménage, soit avec une personne d’un autre ménage, ce qui fait un maximum de deux personnes de ménages différents. Les enfants d’âge scolaire avec un parent ne seront pas pris en compte dans la limite de deux personnes se réunissant à l’extérieur.