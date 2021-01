Le ministre du Cabinet a déclaré qu’il ne pouvait pas donner de date précise à laquelle le gouvernement serait en mesure de lever les restrictions, ce que Boris Johnson a déclaré lundi qu’il espérait pouvoir être levé à partir de la mi-février.

M. Gove a déclaré à Sky News: «Il est important de souligner que nous voulons progressivement lever les restrictions, mais ce que nous devons faire, c’est nous assurer que le plus de personnes possible – en particulier les plus vulnérables en premier – soient vaccinées.

«Nous pourrons faire le point sur les progrès que nous avons réalisés le 15 février, juste avant le semestre scolaire traditionnel.

«Et nous espérons que nous pourrons progressivement lever les restrictions par la suite. Mais ce que je ne peux pas faire, c’est prédire – personne ne peut prédire – avec précision ce que nous pourrons nous détendre et quand. “

Il a ajouté plus tard: “Je pense qu’il est juste de dire qu’à l’aube du mois de mars, nous devrions être en mesure de lever certaines de ces restrictions, mais pas nécessairement toutes.”

M. Gove a déclaré que plus le programme de vaccination est efficace et plus il y a de personnes protégées, plus il sera «facile» de lever les restrictions.

Boris Johnson annonce un nouveau verrouillage: Round Up

Lorsqu’on lui a demandé si le pays serait dans des conditions de verrouillage au moins jusqu’en mars, il a répondu: «Vous avez tout à fait raison de dire qu’il faut un certain temps immédiatement après la vaccination pour que les gens bénéficient d’une immunité totale.

«Nous les garderons constamment à l’étude. Mais vous avez tout à fait raison, nous ne pouvons pas prédire avec certitude que nous serons en mesure de lever les restrictions dans la semaine commençant le 15 ou le 22.

«Ce que nous allons faire, c’est tout ce que nous pouvons pour nous assurer que le plus de personnes possible sont vaccinées afin que nous puissions commencer progressivement à lever les restrictions.

«Ce virus s’accumule rapidement, il affecte de plus en plus d’entre nous», a-t-il déclaré.

«Nos hôpitaux font face à une pression sans précédent.

«Nous avons tous un rôle à jouer pour essayer de réduire la propagation du virus, en restant à la maison et en respectant les règles. Nous espérons que l’accélération du rythme de la vaccination nous donnera l’occasion de lever ces mesures en temps voulu. »