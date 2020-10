Michael Jackson?, Galilea Montijo surprend Instagram avec une tenue | Réforme

La belle animatrice du programme Hoy, Galilea Montijo a surpris ses followers en partageant sa tenue d’hier sur son compte Instagram, beaucoup disent qu’elle ressemble à Michael Jackson.

La star de Programme aujourd’hui Elle portait un crop top doré aux longues manches bouffantes qui sont actuellement à la mode et un peu ondulé à l’avant. Galilea Montijo a complété ce top avec un pantalon taille haute noir avec beaucoup de volume.

La tenue de la conductrice n’était pas complète sans sa ceinture et ses bottes sombres assorties à son pantalon. Dans l’ensemble, cette garde-robe a rappelé à beaucoup de The King of Pop, Michael Jackson, par le volume de ses manches et des couleurs que l’on pourrait probablement trouver dans les vidéos de la légende de la pop.

La Gali a choisi de ramasser un peu ses cheveux blonds et d’utiliser des accessoires en or pailleté pour regarder encore plus à la télévision.

Galilea Montijo Il a seulement placé un baiser à côté de la photo dans laquelle il est vraiment beau et à la mode et avec lequel il a dépassé les 50000 réactions sur Instagram.

Les commentaires ont été immédiats et même son ancienne compagne, la météorologue Yanet García, n’a pas pu se contenir dans ses commentaires.

Magnifique, commenta Garcia à côté d’un emoji de feu.

Galilea Montijo se caractérise par être toujours à la pointe de la mode et en être un représentant, étant à plusieurs reprises l’image de diverses marques de chaussures et de vêtements pour femmes.

Aujourd’hui encore, l’animatrice a ravi les téléspectateurs et les internautes avec un look plus frais, puisqu’elle a été vue portant une robe courte à motifs qui mettait en valeur ses belles jambes toniques. Mais cette robe présente également les longues manches bouffantes si à la mode.

La tenue d’aujourd’hui était complétée par des accessoires dorés, parmi lesquels un grand bandeau et des chaussures à bracelet sombre, Galilea Montijo était vraiment magnifique.

Le look de Gali aujourd’hui a été partagé il y a à peine une heure et a déjà dépassé 25 mille réactions.

Récemment, Galilea Montijo et Andrea Legarreta ont joué dans l’un des moments les plus émouvants du programme Hoy, ceci après s’être retrouvé dans le programme qu’ils organisent après des mois en raison du coronavirus.

Depuis le début de l’alerte au covid-19, la productrice Magda Rodríguez a suivi les mesures nécessaires pour éviter la contagion dans la production dont elle est en charge.

Rodríguez a décidé qu’il y aurait le moins de monde possible dans le forum et c’est pour cette raison que les chefs d’orchestre se sont relayés pour assister l’être; plus certains travaillaient à domicile.

Malgré ces mesures, Andrea Legarreta a contracté la maladie avec sa famille, mais celui qui a souffert le plus de complications était Andy, qui s’est retrouvé à l’hôpital avec une pneumonie.

La même Galilea Montijo Elle était chargée de donner les nouvelles aux téléspectateurs, la chère Andrea avait été positive pour Covid-19, mais elle était stable; ses compagnons n’hésitent pas à lui adresser leurs meilleurs vœux.

Après que Legarreta se soit rétabli et ait passé un peu plus de temps, les retrouvailles ont eu lieu, après des mois d’intervalle, Gali et Andy se sont revus sur le forum Hoy.

L’euphorie parmi les chauffeurs était telle qu’un «bisou» a été entendu dans le forum; Cependant, cette situation était impossible grâce aux mesures sanitaires qu’ils doivent continuer à maintenir.