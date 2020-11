Michael Jackson: J’avais 13 ans lorsque mon père m’a enlevé ma virilité | Instagram

C’est après plusieurs années que le chanteur Michael Jackson a osé raconter une réalité troublante qui le tourmentait dès l’âge de 13 ans, l’âge où son propre père et manager, Joe Jackson, a pris une décision qui allait changer sa vie.

Alors que la voix de Michael Jackson monté comme de l’écume vers le succès, étape au cours de laquelle il a fait ses débuts dans le célèbre groupe “The Jacksons five”, sa personnalité était de plus en plus vulnérable aux décisions d’un père qui sacrifiait ce qui était le plus précieux pour son fils, le tout pour pour atteindre la gloire.

L’interprète des chansons à succès ”

Thriller en francais“” Billie Jean “, etc., détaille le moment où il a accompagné son père le jour le plus inoubliable de sa vie, qu’il a qualifié de” glaçant “.

En arrivant sur place, et avec seulement

13 ans n’imaginait pas ce que sa vie allait changer, selon les mots de l’appel ”

roi de la Pop“:” Il n’a plus jamais été le même. ”

Ce jour-là, il m’a emmené à la consultation d’un médecin douteux, et a terminé avec l’un de mes plus grands rêves, je n’ai plus jamais été la même, a déclaré la star de la musique.

Ce qui précède engendrerait sans aucun doute plusieurs traumatismes dont il ne pourrait pas surmonter complètement tout au long de sa vie. Son père et «protecteur» aurait fini avec l’un de ses plus grands rêves en plus de la musique.

Je rêvais d’être Peter Pan et de ne jamais devenir un homme, grandir n’avait plus de sens si je ne pouvais jamais fonder une famille, souligne-t-il.

Cet après-midi nous attendions tous les deux d’être vus, quand j’ai appris que j’étais le prochain, je ne savais pas ce que j’allais mais mon père semblait déterminé, nous étions arrivés à l’avance pour la consultation, il était très anxieux et je ne savais pas pourquoi.

Des années plus tard, l’artiste a révélé ce qu’il garderait longtemps au fond de son être, quelque chose qui engendrerait honte et beaucoup de tristesse, ce que Jackson, son père, a fait pour le rendre célèbre, au prix de sa «virilité “, révèlent-ils.

Il ne me laissait pas lui poser de questions et je me taisais, jusqu’à ce que je réalise que tout avait à voir avec ma virilité, je ne voulais pas le décevoir car il passait la journée à me gronder, je me suis armé, tandis qu’à l’intérieur j’avais envie que la terre m’avale.

Il a fallu plusieurs années pour garder ce secret secret, l’interprète lui-même aurait souligné à un moment donné.

Après en avoir pris connaissance, votre médecin traitant, Conrad MurrayIl a essayé de l’aider, il savait tout ce que Jackson avait traversé et voulait inverser les dommages que son père lui avait causés, cependant, “c’était impossible” comme l’a décrit le chanteur: “Il ne pouvait rien y faire.”

Le médecin, aurait déclaré Murray, qu’il espérait que «le père de Michael, pourrait trouver la paix pour son âme en enfer».

Le fait que Michael ait été castré chimiquement pour garder sa voix forte est au-delà des mots.

Le but de Joe Jackson

L’un des aspects les plus dérangeants de la relation entre le célèbre chanteur et son père a été lorsque Joe Jackson a choisi de «c @ strare chimiquement» le plus jeune de ses enfants afin qu’il conserve à jamais la netteté authentique de sa voix, selon l’un des nombreux des versions qui ont circulé dans la vie de la pop star.

Il ne s’est jamais arrêté pour penser à la douleur de Michael, leur objectifs, ni à l’avenir incertain auquel il a été soumis avec sa décision, cela aurait également signifié l’origine de la division de la famille Jackson comme révélé.

De même, c’est aussi l’acte qui a donné au chanteur américain le courage de devenir indépendant et de prendre en main sa carrière, qui a rebondi après sa libération en tant que soliste.

Ce serait l’une des principales raisons de la division dans la famille Jackson ainsi que le tournant décisif pour Michael à rechercher l’indépendance et la direction dans sa propre vie et carrière, qui a rebondi depuis sa libération en tant que soliste.