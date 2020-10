Un des Michael JacksonLes accusateurs de “Leaving Neverland” viennent de subir une énorme défaite devant le tribunal … le juge a rejeté son procès relancé pour abus présumé.

James SafechuckLe procès de 2014 contre les entreprises de MJ – MJJ Productions et MJJ Ventures Inc. – a été ramené à la vie par l’État de Californie plus tôt cette année … Gavin Newsom a signé une loi prolongeant le délai de prescription pour les victimes présumées.

Le résultat de l’opinion du juge est que Safechuck et son équipe juridique n’ont présenté aucun fait pour étayer leur argument clé – à savoir que les honchos de MJJ Productions et MJJ Ventures Inc. avaient l’obligation légale de superviser le comportement de MJ dans les années 90 … quand il aurait abusé de James alors qu’il était enfant.

Le juge ne l’a pas acheté, concluant que MJ était le propriétaire et l’unique actionnaire de ces deux sociétés, alors comment ses employés pourraient-ils maîtriser leur propre patron?

Le tribunal a conclu que puisque Mike était essentiellement le chien de tête, il n’y avait aucune preuve que ses subordonnés avaient le pouvoir de le superviser. Safechuck avait également fait valoir … pendant qu’il traînait avec MJ, les entreprises avaient un rôle quasi-parental – ce qui signifie qu’elles auraient eu le devoir de le protéger.

Le juge n’a pas mordu là-dessus non plus, trouvant que le côté de James n’avait pas exposé suffisamment de faits pour étayer cette affirmation.

James peut faire appel de la décision s’il le souhaite – dans l’état actuel des choses, il a cependant perdu cette affaire contre les entreprises de MJ.