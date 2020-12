Michael Jordan et J Balvin lancent un modèle de sneakers impressionnant | AP

Après leur brève apparition dans le Super Bowl, la nouvelle du lancement commercial du Jordan édition de J. Balvin, une collaboration hors d’un autre monde qui fera certainement sensation et se vendra rapidement.

Il ne fait aucun doute que le reggaeton est devenu une partie de la vie quotidienne de tous ou plutôt de la plupart des gens et l’un de ses plus grands représentants depuis plusieurs années est J Balvin, qui a récemment surpris ses millions de followers en s’allier avec Michael Jordan et lancez un modèle impressionnant de baskets de la marque bien connue de l’ancien basketteur.

Ces nouvelles chaussures de tennis s’appellent “Air Jordan 1 J Balvin”, et sont identiques au modèle que le chanteur a utilisé lors de l’émission de mi-temps du Super Bowl 2020, dans lequel il était invité par les chanteurs Jennifer López et Shakira.

Auparavant, à travers les réseaux sociaux du reggaetonero, cette silhouette avait été vue, même si à l’époque on pensait que c’était une paire faite exclusivement pour lui, mais on peut voir que ce n’est vraiment pas comme ça.

Maintenant, après quelques mois d’attente, ces chaussures qui ont attiré beaucoup d’attention sont en vente dans le monde entier et, mieux encore, elles se déclinent dans une grande variété de couleurs, dont l’orange, le jaune, le vert, le bleu, le rouge. , noir, blanc, qui transmet l’énergie du joueur de reggaeton et est aussi directement lié à sa plus récente production musicale “Colores”.

Jusqu’à présent, la prévente de ces chaussures particulières a été effectuée, mais la vente massive des nouvelles chaussures commencera sous peu. Air Jordan 1 J Balvin, qui combinent la légende de la NBA Michael Jordan avec l’un des chanteurs les plus en vue au monde.

Il faut mentionner que le prix officiel de ces chaussures de tennis est de 190 dollars, soit environ 3800 dollars de pesos, il faudra donc faire un investissement important pour pouvoir les acquérir.

Il y a une semaine J. Balvin Il a partagé une publication sur son compte Instagram officiel dans lequel il faisait la promotion de ses nouvelles chaussures et, comme prévu, elles sont rapidement devenues une tendance.

Je publierai les meilleures photos de groupe avec les jordan 1 Air Balvin et leurs tags DANS MON ÉQUIPE TOUT LE MONDE GAGNE LE 8 DÉCEMBRE À L’EXTÉRIEUR “, a écrit Balvin dans la publication.

Cette publication a été remplie de centaines de commentaires de ses abonnés et jusqu’à présent, elle compte plus d’un million de likes et de réactions d’utilisateurs sur le célèbre réseau social.

Les chaussures en question montrent le design classique du basket-ball, mais avec une grande intervention consistant en un revêtement en tissu multicouche multicolore qui montre des coupures sur la colombe et les talons, de cette façon, vous pouvez voir un style plus street dans le design original .

Il porte également les timbres particuliers du chanteur, tels que son logo smiley situé sur un côté de chaque sneaker, ainsi qu’à l’extrémité de la languette de la chaussure gauche.

D’autre part, le célèbre magazine a récemment partagé la liste des 50 Colombiens les plus créatifs, et J. Balvin il faisait partie d’acteurs, d’écrivains et d’autres personnalités bien connues dans les domaines culturel, de l’économie orange ou du design.

Les derniers jours de l’année continuent de remplir J Balvin de succès, démontrant une fois de plus qu’après la tempête le soleil se lève toujours, c’est-à-dire qu’après avoir été en traitement ces derniers mois pour avoir présenté des épisodes d’anxiété et de dépression, la lumière et la dépression L’espoir a montré au chanteur colombien un nouveau chemin plein de réalisations et de succès.

