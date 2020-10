Il y a quelque chose dans une chanson country triste qui le fait pour Michael Ray. Le créateur de musique à succès, connu pour des singles comme “Her World or Mine”, “Think a Little Less” et “Kiss You in the Morning”, vient de sortir un autre morceau intitulé “Whiskey and Rain”, et les paroles sont sincères et profond. Bien que ce ne soit pas un secret pour les fans que Ray traverse toujours une rupture difficile avec son ex-épouse Carly Pearce après avoir demandé le divorce en juin, dans une interview exclusive avec PopCulture.com, il a révélé qu’il était un ventouse pour une chanson country sappy, qu’il soit se sentir triste ou pas.

«Même dans mes moments les plus heureux, j’adore les chansons country tristes», a avoué Ray lors d’un segment de notre série PopCulture @ Home. Il a noté que sa nouvelle chanson, pour lui, avait deux significations différentes. “Ce que j’ai adoré à propos de” Whiskey And Rain “, c’est qu’il contient des paroles profondes. Et il y a une bonne histoire. Et il s’agit juste de traverser des choses, et parfois il faut juste passer par là, traverser la tempête. Et j’aime le fait que ça ait un peu deux significations différentes. Ça passe par là, tu sais, parfois tu dois t’asseoir à la maison, verser un whisky, entendre la pluie et passer par là. “

Il a poursuivi: “Mais sachez que demain est un nouveau jour et que vous avez un tout nouveau 24 pour être meilleur que vous ne l’étiez hier. Donc, cela a un peu deux significations différentes, pour moi du moins. Et j’ai senti, comme je l’ai dit, c’était juste un excellent aperçu pour les fans sur ce à quoi ils peuvent s’attendre sur le reste de cet album. “

Le joueur de 32 ans a noté qu’il appréciait les vieux sons de la country, la musique sur laquelle il a grandi dans les années 80 et 90. C’était quelque chose qu’il voulait «conjuguer» avec les sons de l’industrie d’aujourd’hui alors qu’il donnait vie à un nouveau disque. Ray a dit que dès que lui et son équipe ont entendu “Whiskey And Rain”, ils savaient que ce morceau incarnait “tout ce que nous voulions. [do]”en ce qui concerne la” direction “, il veut prendre ce nouveau record.

Alors que Ray décide encore s’il envisage de sortir un album ou un EP ensuite, en disant “nous avions déjà six chansons coupées” qu’ils prévoient d’utiliser, il garantit bientôt aux fans une nouvelle musique. Avec “Whiskey And Rain” étant son objectif principal, il n’est pas sûr d’une date de sortie pour l’album ou l’EP en raison de l’incertitude de 2020 telle que nous la connaissons. “Mon pote a dit ça l’autre jour, et ça avait tellement de sens. Il dit:” Tout le monde dit 2021 comme si tout allait disparaître, tu sais? ” Et je me dis: ‘Mec, tu as raison.’ Nous ne savons pas quand nous reprendrons la route », a déclaré Ray.

Bien que les dates de tournée et d’autres détails soient encore en suspens, une chose est sûre, Ray travaille sur de la nouvelle musique et il est ravi que les fans l’entendent. Pour en savoir plus sur Michael Ray et vos autres artistes de musique country préférés, gardez-le sous clé sur PopCulture.com.