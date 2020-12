UNE

Le ctor Michael Sheen a révélé pourquoi, huit ans après avoir reçu un OBE, il a décidé de le rendre.

Le Gallois, 51 ans, qui a joué des noms célèbres tels que Tony Blair et Sir David Frost, a reçu l’Ordre de l’Empire britannique en 2009 pour ses services au théâtre.

Mais dans une interview avec le chroniqueur de presse Owen Jones, qui a été libérée mardi, Sheen a révélé qu’il avait rendu l’honneur en 2017.

Il a expliqué qu’il l’avait fait parce qu’il ne voulait pas être un «hypocrite» lorsqu’il exprimait ses opinions sur la monarchie.

L’acteur primé a déclaré que la décision avait été motivée par des recherches sur l’histoire de son pays de Galles natal et ses relations avec l’État britannique pour sa conférence Raymond Williams en 2017.

Il a dit à son intervieweur que le «cours intensif» lui avait fait réaliser qu’il ne pouvait pas à la fois donner sa conférence et conserver l’honneur.

«Dans mes recherches pour faire cette conférence, j’ai beaucoup appris sur l’histoire du Pays de Galles», a-t-il déclaré.

«Et au moment où j’ai fini d’écrire cette conférence sur cet ordinateur portable dont je vous parle en ce moment, je me souviens d’être assis là en disant: ‘Eh bien, j’ai le choix – je ne donne pas non plus cette conférence et je tiens bon à mon OBE ou je donne cette conférence et je dois rendre mon OBE ».»

Il a dit à Jones qu’il avait décidé de ne pas annoncer sa décision de rendre son OBE en 2017, car il craignait que certaines personnes le trouvent insultant.

Il a déclaré: «Je ne voulais pas manquer de respect, mais je me suis juste rendu compte que je serais un hypocrite si je disais les choses que j’allais dire dans la conférence sur la nature de la relation entre le Pays de Galles et l’État britannique.

(

Michael Sheen avec l’OBE qu’il a reçu de la reine en 2009

/ .)

Sheen, de Port Talbot, a déclaré que l’histoire commune du Pays de Galles et de l’Angleterre était toujours un point de discorde pour beaucoup de ses compatriotes.

Il a souligné la controverse provoquée par la décision de renommer le deuxième Severn traversant le pont du Prince de Galles en 2018. Une pétition contre cette décision a reçu plus de 30 000 signatures.

«Ces choses ont du pouvoir», a déclaré Sheen.

«L’idée du prince de Galles et celui d’être un Anglais et l’histoire de cela.

«Pourquoi Edward a fait de son fils le prince de Galles (était) parce que cela faisait partie de la répression de la rébellion galloise.

«Ce sont des choses qui se sont produites il y a si longtemps, mais ces choses résonnent.»

Charles, l’actuel prince de Galles, devrait perdre le titre lorsqu’il montera sur le trône.

Sheen a suggéré que ce serait «un geste vraiment significatif et puissant que ce titre ne soit plus tenu de la même manière qu’auparavant».