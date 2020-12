Michael Strahan est un parent très fier. Ses filles jumelles, Sophia et Isabella, apprennent à conduire. Il avait précédemment publié des photos montrant ses filles dans le véhicule sans lui, mais a ensuite fourni une mise à jour. Strahan a révélé qu’il participait maintenant aux leçons.

Strahan a publié une photo qui le montrait avec l’une de ses filles dans le véhicule. “Cours de conduite avec papa … Je nous souhaite bonne chance à tous les deux [laughing out loud]! [safe driving][we were parked]”Strahan a écrit dans la légende du message. Il avait un grand sourire sur son visage – bien que plusieurs personnes aient pris la photo comme un signe qu’il était un peu nerveux à propos de cette nouvelle entreprise.

“Bonne chance! J’étais terrifié au volant avec le mien”, a commenté un fan sur les réseaux sociaux. Plusieurs autres ont pesé et exprimé leurs opinions sur la situation. On a même recommandé à Strahan de «boucler sa ceinture de sécurité» pendant les deux prochaines années et de profiter de la conduite en voiture. Ce fan a dit que tout irait bien.

Bien que Strahan appuie l’apprentissage de sa fille à conduire, il a récemment révélé qu’il y avait une mise en garde. Il a plaisanté sur le fait que ses voitures sont «interdites». De nombreux fans ont vu ce commentaire et ont déclaré que c’était compréhensible compte tenu des véhicules dans le garage de Strahan.

L’ancienne star de la NFL devenue animatrice de Good Morning America possède une impressionnante collection de voitures, classiques et nouvelles. Selon un article de 2017 de MotorTrend, la liste des véhicules comprend une Porsche Carrera GT 2005, une Mercedes-Benz SLR McLaren Roadster 2007, une Rolls-Royce Drophead 2012, une Porsche GT3 RS 2015, une Mercedes SL65 Black Series, une Mercedes-Benz 600 1966 et une 1990 Lamborghini LM002 SUV, entre autres. Étant donné qu’il a appris à conduire dans une Volkswagen Golf GTI 1984, la collection de voitures est beaucoup plus chère à l’achat et à l’entretien.

S’il est sérieux au sujet de ses filles touchant ses voitures, Strahan précise qu’il apprécie son temps avec elles. Il a publié récemment plusieurs photos montrant les différentes sorties en famille. Il a attrapé de la crème glacée avec l’une de ses filles en promenant le chien et a ensuite apprécié une «soirée de rendez-vous» avec les jumeaux.

Strahan n’a pas détaillé comment ils ont passé la “soirée de rendez-vous” à part poster deux photos de la soirée, mais il a précisé qu’ils avaient apprécié le temps ensemble. Il les a montrés assis à la table du dîner et posant pour la caméra en une seule image. Il a utilisé le second pour montrer qu’ils appréciaient ce qui semblait être un repas très sain. La soirée n’était pas parfaite étant donné que deux membres clés de la famille n’étaient pas présents pour les festivités. Strahan a déclaré que son autre fille, Tanita, et son fils, Michael Strahan Jr., leur manquaient.