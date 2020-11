Michael Strahan et l’une de ses filles sont récemment partis promener le chien de la famille, Enzo. Lui et Isabella ont dû faire un arrêt au stand pendant la sortie, cependant. L’ancienne star de la NFL a révélé que lui et sa fille étaient partis chercher de la glace.

Strahan a posté une photo sur Instagram qui le montrait à lui et à Isabella pendant la sortie et tenant leurs friandises sucrées. Il avait un petit bol avec une saveur inconnue tandis qu’elle avait ce qui semblait être un énorme cookie qui sortait de son bol. Strahan a justifié sa décision en demandant comment quelqu’un pouvait passer devant un magasin de crème glacée sans rien obtenir. Jimmy Johnson, un autre membre de la NFL sur FOX, a répondu en disant: “Je ne passe jamais à côté”.

“Je ne vois aucune étiquette”, a commenté Isabella sur la photo de Strahan. Elle était l’une des nombreuses personnes à avoir répondu à la publication sur Instagram – même si elle était la seule personne préoccupée par l’absence de tag. D’autres se sont concentrés sur la main de Strahan. Plus précisément, son annulaire.

“Woah! Quelle est cette bague? Vous vous êtes marié en secret ??” a demandé un fan sur Instagram. Plusieurs autres avaient des questions similaires et ont continué à interroger Strahan sur d’éventuelles décisions majeures dans la vie. Ces questions ont déclenché des débats sur la main qui avait la bague et si la photo était inversée.

Peu de temps après avoir publié des photos de la sortie de la crème glacée, Strahan a également révélé qu’Isabella et sa sœur jumelle, Sophia, étaient sur le point d’un changement majeur dans leur vie. Ses deux filles apprennent à conduire. Il a publié une photo montrant l’une de ses filles dans le siège conducteur d’un véhicule tandis qu’une autre était assise à l’arrière.

“Où va le temps? J’ai besoin d’aide … ils conduisent déjà [face palm emoji] ! Ne vous inquiétez pas, ils étaient garés lorsqu’ils ont pris cette photo “, a écrit Strahan dans la légende de son post Instagram. Il a également précisé que ses voitures étaient” interdites “.

Strahan a une grande collection de voitures avec des puissances modernes et des classiques. Selon un article de 2017 de MotorTrend, la liste des véhicules comprend une Porsche Carrera GT 2005, une Mercedes-Benz SLR McLaren Roadster 2007, une Rolls-Royce Drophead 2012, une Porsche GT3 RS 2015, une Mercedes SL65 Black Series, une Mercedes-Benz 600 1966 et une 1990 Lamborghini LM002 SUV entre autres. Ces véhicules à prix élevé sont bien loin de la Volkswagen Golf GTI 1984 qu’il a appris à conduire et coûterait beaucoup d’argent à réparer.