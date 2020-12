Michael Strahan est dans l’esprit des fêtes et est prêt pour le jour de Noël. Il a même décoré l’arbre, avec des lumières et des ornements. Strahan a également mis une jupe d’arbre fantaisie en bas pour compléter le design, puis a révélé le produit fini sur les réseaux sociaux.

Strahan a publié une photo de son arbre sur Instagram lundi, montrant qu’il est parfaitement préparé pour les vacances. “Nous sommes prêts pour [Christmas] dans la maison Strahan! Le temps des fêtes est à nos portes et de joyeuses fêtes à vous !! “, a-t-il écrit dans la légende du message. Beaucoup de gens ont répondu et ont dit que l’arbre était magnifique et ont ensuite souhaité au Temple de la renommée et à sa famille un très joyeux Noël.

L’immense arbre de Noël n’est pas le seul feuillage que Strahan a conçu à temps pour la saison des vacances. Il a également montré des décorations extérieures avec un article sur son chien bien-aimé, Enzo. Strahan a montré le chiot debout sur un canapé extérieur couvert. Plusieurs buissons couverts de lumières se trouvaient juste derrière lui et ajoutaient une ambiance festive.

Bien que Strahan soit entièrement préparé pour la saison des vacances, il n’aura pas de temps supplémentaire pour célébrer. L’équipe FOX NFL a un match à couvrir le jour de Noël. Les Vikings du Minnesota se rendront à la Nouvelle-Orléans pour une visite avec les Saints. La bataille n’a pas de sens pour l’équipe en violet compte tenu des récentes défaites qui les ont éliminées des éliminatoires, mais les Saints doivent continuer à gagner pour suivre le rythme des Packers de Green Bay.

Le jeu se déroulant sur FOX, il mettra en vedette la meilleure équipe de diffusion de Joe Buck et Troy Aikman. Erin Andrews et Kristina Pink continueront de servir de reporters de côté pendant le match. Avant le match, l’équipe de lancement de FOX Sports fournira des commentaires et des analyses sur le match tout en choisissant qui s’occupera des affaires pendant la rare bataille du vendredi. Curt Menefee, Howie Long, Strahan et Terry Bradshaw seront sur place pour le spectacle, avec Jimmy Johnson de chez lui.

Travailler le jour de Noël n’est peut-être pas idéal, mais Strahan aura l’occasion de profiter de la veille de Noël. La NFL renonce au match hebdomadaire du jeudi afin que les Vikings et les Saints commencent la semaine. Ce changement d’horaire permettra à Strahan de profiter de son arbre entièrement décoré.